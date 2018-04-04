الاتحاد الأسيوي يغرم الهلال والأهلي

ماجد الأشرم(صدى):

غرم اتحاد الكرة الأسيوي، ناديي الهلال والأهلي؛ على خلفية ارتكاب جماهير الفريقين مخالفات خلال المواجهات الأسيوية.

وقال الاتحاد إنه تم تغريم الهلال 3 ألاف دولار؛ إثر رمي الجماهيرالهلالية لـ 3 علب بلاستيكية عقب نهاية مبارة الفريق امام الريان، بالإضافة لمبلغ مماثل؛ لقيام الجماهير بالتدخين في ملعب المباراة ذاتها.

وغرم الأهلي 6ألاف دولار؛ بسبب قيام جماهيره برمي أوراق الرّول قبل بدء مباراة الفريق ضد تراكتور سازي في الجولة الأولى، ما تسبب بتأخير انطلاق المباراة 98 ثانية، وتم تكرار المخالفة في الشوط الثاني من المباراة.