أسرار شخصيتك كأم من عدد حروف إسمك

متابعات(صدى):

قال أخصائي في علم النفس أنه من الممكن معرفة أبرز معالم شخصية والدتك من خلال هذا التحليل المرح لتكتشفي أبرز معالم طباع أمكِ من خلال عدد الأحرف في اسمها، وبإمكانكِ أيضاً مقارنته مع أحرف اسمكِ لتكتشفي أي نوع من الأمهات أنتِ مع أطفالكِ!

• اسمها من 3 أحرف:

أمٌّ ذكية، هادئة وعالية الأخلاق، ولكنّها باطنياً تغار على أطفالها إلى حدّ كبير.

• اسمها من 4 أحرف:

أمّ مخلصة إلى أبعد الحدود وتدافع عن أطفالها بشراسة، كما تتمتعّ بذوق رفيع في اختيار ملابس أطفالها وأغراضهم.

• اسمها من 5 أحرف

على رغم أنّ شخصيتها قوية للغاية وتنجرّ وراء العصبية المفرطة، إلاّ أنّها باطنياً أم حنونة للغاية، ويؤنبها ضميرها وقد تبكي حتى بعد الصراخ على أطفالها.

• اسمها من 6 أحرف

إنّها الأم التي يفشل أطفالها في إقناعها بأمر ترفضه، فقراراتها صارمة وعنيدة للغاية. ولكن في المقابل، هي محبّة وتقوم بالكثير من اللفتات والمفاجآت لأطفالها.

• اسمها من 7 أحرف:

نظرتها الحادّة وفطتنها تجعلها تكشف كلّ تلك الألاعيب الصغيرة والأكاذيب البيضاء التي يقوم بها أطفالها، فلا مجال للخداع أو التملّص من الواجبات معها.

• اسمها من 8 أو 9 أحرف:

إنّها تلك الأمّ الحنونة ولكن الغامضة بعض الشيء، إذ لا تفصح عمّا يجول في خاطرها، ولكنّها إجمالاً ما تثبته بالفعل. هادئة في معظم الأحيان، ولكن عندما يطفح الكيل، قد تفاجئ الجميع بعصبيتها المفرطة.