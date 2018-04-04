بالفيديو.. المفتي: ” الغش المذموم ” يخرج أجيالا جاهلة بلا علم

عادل الحربي(صدى):

أكد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن المعلم عندما يعلم الطلاب الطلاب أجزاء معينة من المقرر الدراسي دون أن يفهموا شيئاً إرضاءاً لرغبة إدارة المدرسة، فإن هذا السلوك يعد ” غش مذموم ” .

وأوضح المفتي في حلقة ببرنامج ” فتاوى ” المذاع على القناة السعودية الأولى، أن هذا السلوك من الغش المذموم والخاطئ يخرّج أجيالاً جاهلة بلا علم أو فهم أو معرفة، مؤكداً على ضرورة أن تكون الاختبارات أداة حقيقية ومقياساً صحيحاً لكشف مدى الاستيعاب والتحصيل الدراسي للطلاب.

وأضاف المفتي : ” هذا خطأ يا إخواني، الغش خطأ؛ لأن الطالب اذا تخرّج وبدأ العمل والوظيفة قد يفشل ويفقد قدرته على القيام بها وبمسؤولياتها؛ لأنه ليس لديه علم ” ، قائلاً : ” أمّا أن نعلّم الطلاب الأجوبة ونذكّرهم بها ثم ينجحون نجاحاً بهذا الشكل، فهذا خطأ ” .