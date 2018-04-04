بالصور.. موقف إنساني لطبيب شاهد حادث فأوقف سيارته لإسعاف المصابين
كان الدكتور أيمن عتيبة، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى عفيف في منطقة الرياض، يقود سيارته مساء أمس الثلاثاء، على الطريق بالمحافظة أثناء وقوع حادث مروري.
هبط الطبيب المخلص لعمله على الفور من سيارته؛ ليساعد رجال الأمن في إسعاف وإنقاذ المصابين وهما شابين؛ كما رافقهما بسيارته إلى أن وصلا إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة، بينما تم تكريمه من إدارة مستشفى عفيف لموقفه الإنساني.
الحربي[ عدد التعليقات: 652 ] نشر منذ 3 ساعات
بِسْم اللَّه الرحْمن الرحيم
الصراحة راحة ، عَلَيْك ملاحظة يادختور ؛ العمل الإنساني لَا ينسجم مَع العملِ الإجرامي 😂😂😂
مُمكن تُترجم العبارة الإنجليزية اللي أنت رازها علَى فنيلتك 👔 Rebel Tour 👔 ⬇️⬇️⬇️
رِحْلَة الثورة ⬅️⬅️⬅️Rebel Tour ➡️➡️➡️
أنت لَسْت في مصر ؛ كي ترتدي ملابس ترمز إلى الثورة ؛ وَنَحْن بدورنا نهتم بأدق التفاصيل 😂😂😂
لذَلك يَجِب محاسبة الدختور : أيمن عتيبة 😂😂😂 مايصير ياعتيبة ياعيال العم الدختور المصري
يسوّق لعبارات سياسيّة محظورة ✍🏻✍🏻✍🏻 في محافظة عفيف 😂😂😂 نهتم بأدق التفاصيل 😂😂
مع وافر المحبة .
شمس[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 2 ساعتين
راجل