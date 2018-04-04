بالصور.. موقف إنساني لطبيب شاهد حادث فأوقف سيارته لإسعاف المصابين

حمود العنزي(صدى):

كان الدكتور أيمن عتيبة، أخصائي الجراحة العامة بمستشفى عفيف في منطقة الرياض، يقود سيارته مساء أمس الثلاثاء، على الطريق بالمحافظة أثناء وقوع حادث مروري.

هبط الطبيب المخلص لعمله على الفور من سيارته؛ ليساعد رجال الأمن في إسعاف وإنقاذ المصابين وهما شابين؛ كما رافقهما بسيارته إلى أن وصلا إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة، بينما تم تكريمه من إدارة مستشفى عفيف لموقفه الإنساني.