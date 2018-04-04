الشباب يمتدحون بنات المملكة.. والفتيات ترد: ” طز بالرجال “

نايف السالم(صدى):

يستمر الصراع الأذلي بين جنسي البشر ” الرجال والنساء ” كالقط والفأر لا يستطيعان العيش دون هذا الشجار، فلكلًا منهما حقوقه الذي يدافع عنها في وجه الجنس الآخر.

وفي محاولة من الرجال إرضاء الفتيات توج موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم بوسم متصدر ” بنات السعودية الأجمل ” يكشف جمال بنات السعودية ومدى انتماء الشباب السعودي لبنات بلده وعزته بهم.

ولكن لا يمر هذا الوسم مرور الكرام من قبل الفتيات، فبالرغم من محاولة الشباب لإرضائهم، إلا أنهم قرروا خوض الصراع الآن، لترد الفتيات بوسم جديد تحت عنوان ” طز بالرجال “.

وتحت عنوان ” بنات السعودية الأجمل ” تربعت الجنوبيات على عرش الجمال في المملكة باكتساح يليها القصيميات.

وأكد احد الشباب المغردين على عزته بنات بلاده قائلًا ” والله ثم والله لو تجيني روسيه ومهرها الفين ريال وتجيني سعودية ومهرها ٨٠ ألف ريال اقسم بالله العظيم اختار السعودية بنت بلدي أحق وأجمل من غيرها، يشهد الله أني صادق ولا اكذب بكلامي ابدا ” .

كما غرد شباب آخر متفاخرًا بتستر بنات السعودية، قائلًا ” مهما كان جمال البنت كبير، فلا جمال يضاهي جمال الستر الكامل والعفه هو اكثر شي يجذبك بالبنت ويفتح قلبك لها “.

ولكن في النقيض بدأت الفتيات في الهجوم على الشباب في ” طز بالرجال ” ، مؤكدات أن الرجال هم سبب تعاسة المرأة، حيث يأخذونها جميلة وما أدراك ما بعد ذلك.

وقالت إحدى المغردات ” اذا شفتو أُنثى مبسوطه وتضحك طول الوقت اعرفو انها بعيييييييده عن الرجال، لأن الرجال هم سبب التعاسة في ذي الحييييياه ” .

وأكدت أخرى أن الكبر والغرور مستوطنون بالرجال، معلقه ” مشكلة الرجل وبالذات السعودي تهتمين فيه وتحبينه يروح يصدق نفسه أنه ملك زمانه ويبدأ يتكبر ويصيبه الغرور ويتثيقل أي مشاركة لحياته معك .. بمعنى ابسط ” يأخذ بنفسه مقلب ع طول ” بمجرد ما أحد يحبه ” .