الشباب يمتدحون بنات المملكة.. والفتيات ترد: ” طز بالرجال “
يستمر الصراع الأذلي بين جنسي البشر ” الرجال والنساء ” كالقط والفأر لا يستطيعان العيش دون هذا الشجار، فلكلًا منهما حقوقه الذي يدافع عنها في وجه الجنس الآخر.
وفي محاولة من الرجال إرضاء الفتيات توج موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” اليوم بوسم متصدر ” بنات السعودية الأجمل ” يكشف جمال بنات السعودية ومدى انتماء الشباب السعودي لبنات بلده وعزته بهم.
ولكن لا يمر هذا الوسم مرور الكرام من قبل الفتيات، فبالرغم من محاولة الشباب لإرضائهم، إلا أنهم قرروا خوض الصراع الآن، لترد الفتيات بوسم جديد تحت عنوان ” طز بالرجال “.
وتحت عنوان ” بنات السعودية الأجمل ” تربعت الجنوبيات على عرش الجمال في المملكة باكتساح يليها القصيميات.
وأكد احد الشباب المغردين على عزته بنات بلاده قائلًا ” والله ثم والله لو تجيني روسيه ومهرها الفين ريال وتجيني سعودية ومهرها ٨٠ ألف ريال اقسم بالله العظيم اختار السعودية بنت بلدي أحق وأجمل من غيرها، يشهد الله أني صادق ولا اكذب بكلامي ابدا ” .
كما غرد شباب آخر متفاخرًا بتستر بنات السعودية، قائلًا ” مهما كان جمال البنت كبير، فلا جمال يضاهي جمال الستر الكامل والعفه هو اكثر شي يجذبك بالبنت ويفتح قلبك لها “.
ولكن في النقيض بدأت الفتيات في الهجوم على الشباب في ” طز بالرجال ” ، مؤكدات أن الرجال هم سبب تعاسة المرأة، حيث يأخذونها جميلة وما أدراك ما بعد ذلك.
وقالت إحدى المغردات ” اذا شفتو أُنثى مبسوطه وتضحك طول الوقت اعرفو انها بعيييييييده عن الرجال، لأن الرجال هم سبب التعاسة في ذي الحييييياه ” .
وأكدت أخرى أن الكبر والغرور مستوطنون بالرجال، معلقه ” مشكلة الرجل وبالذات السعودي تهتمين فيه وتحبينه يروح يصدق نفسه أنه ملك زمانه ويبدأ يتكبر ويصيبه الغرور ويتثيقل أي مشاركة لحياته معك .. بمعنى ابسط ” يأخذ بنفسه مقلب ع طول ” بمجرد ما أحد يحبه ” .
عبد الله[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه هن الأجمل لكن ” طز في الرجال “.. نحن سبب النكد والتعاسة؟ النكد عنوان المرأة ليس الرجال
الشاعر[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 4 ساعات
الله لايشغلنا الا بطاعته
استغفر الله العظيم
طلال[ عدد التعليقات: 107 ] نشر منذ 4 ساعات
ما في متل جمال بنات السعوديه
شوق * *[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 4 ساعات
ههههههههههههههههههههههه اي والله ..الرجال مغرورين ، إلا من رحم ربي
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 4 ساعات
افا يا العلم
والله شا يفها شمخت زيادة
اقول والله العظيم بصراحة
طز بشنب رجال ما يفتخر فيك
الفرس من خيالها والمرة من رجالها
ورد 🌸🌸[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههه
يا أخ عبدالله .. لولا وجودكم في حياتنا ما كنا عنوان النكد
انتوا اللي تمرروا علينا عيشتنا
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 4 ساعات
مادام ان العقول متفاوته-فتقدر تقول ونعم بالبنات وونعم بالرجال- وفي نفس الوقت تقول طز في البنات وطز في الرجال-وبين قوسين(حسب التصرف من أي طرف تستطيع الحكم عليه)-اما ونعم او الأخرى-والتعميم لغة الجاهلين-
نهى[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
الدنيا لا تحلى من غيرنا البنات
فهد[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 3 ساعات
والله الشباب حلوين
هزيم[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههه
فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 3 ساعات
أدى الزين وأدى الزينة
الله يحمي ولادنا
الحربي[ عدد التعليقات: 16 ] نشر منذ 3 ساعات
ماينفع فيهن المعروف
نمدح فيهن وهن مقولتهن …….. بالرجال
هزيم[ عدد التعليقات: 202 ] نشر منذ 3 ساعات
احب اقول للبنات.
ان الله تعالى عز وجل خلق حواء من ضلع آدم.
من يدافع عنكم بعد الله سبحانه ومن يغار عليكم ومن اين ياتيكم الاولاد الا بوجود رجل.
وانتو تقولون طز بالرجال.
الرجال هم ابائكم واخوانكم وازواجكم .
رااايق[ عدد التعليقات: 4366 ] نشر منذ 3 ساعات
ناقر ونقير ***!! ههههههههههههههههههههه **
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تفائلوا بالخير *
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45090 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يخارجنا وكفينا شركن ,,
بنت النور 🌹[ عدد التعليقات: 2440 ] نشر منذ 3 ساعات
شي طبيعي اختلاف بوجهات النظر ويلا كلهم ملح وقَبله الحياه ويمكن يقصدن بكلمه طز برجال كنوع من اتغلي والدلع وكذا ☺️
ابوعمر[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب والمطلوب
😎
منصور[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 3 ساعات
طبعا لن اعمم
لم اجد فتاه تهاجم شباب بلدها الا ذات علاقات مشبوهه ومتحرره رائحتها تشمها من اقصى اليمن الى الهند وهذا ليس ذنب الشاب اذا رفض ان ياكل من طعام ولج فيه كلب اعزكم الله
او محرومه وطاف بها القطار اما لاسباب تخصها او لانها كانت تتشرط في طلباتها او لانها تعمل في مكان مختلط
او ذات جمال بسيط او ذات الاوزان العاليه من 80 وانت طالع
او متزوجه من اجنبي والاجنبي موريها نجوم السماء في الظهر
او اجنبيه الاصل وبمعرفات انها سعوديه وهذا الاغلب
او معنفه من اخوتها او من العائله
في المجمل هناك انتشار واسع في زواج السعوديات من اجانب وخاصه في هذه الايام مع التوسع في توظيف السعوديات و اغلب الاجانب يرحلون عوائلهم عشان الضرائب ثم تتحول البلد الى مجمع للعزاب فتصبح الفتاة السعوديه هدف على امل (زوج مواطنه)
الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل
منصور[ عدد التعليقات: 280 ] نشر منذ 3 ساعات
طبعا لن اعمم
لم اجد فتاه تهاجم شباب بلدها الا ذات علاقات مشبوهه ومتحرره رائحتها تشمها من اقصى اليمن الى الهند وهذا ليس ذنب الشاب اذا رفض ان ياكل من طعام ولج فيه كلب اعزكم الله
او محرومه وطاف بها القطار اما لاسباب تخصها او لانها كانت تتشرط في طلباتها او لانها تعمل في مكان مختلط
او ذات جمال بسيط او ذات الاوزان العاليه من 80 وانت طالع
او متزوجه من اجنبي والاجنبي موريها نجوم السماء في الظهر
او اجنبيه الاصل وبمعرفات انها سعوديه وهذا الاغلب
او معنفه من اخوتها او من العائله
في المجمل هناك انتشار واسع في زواج السعوديات من اجانب وخاصه في هذه الايام مع التوسع في توظيف السعوديات و اغلب الاجانب يرحلون عوائلهم عشان الضرائب ثم تتحول البلد الى مجمع للعزاب فتصبح الفتاة السعوديه هدف على امل (زوج مواطنه)
الله المستعان وحسبي الله ونعم الوكيل
ابو عبدالله الحربي[ عدد التعليقات: 752 ] نشر منذ 3 ساعات
محروقات من الطلاق وكرهن الرجال ٠
عبدالله عوض اليامي-الجبيل[ عدد التعليقات: 37 ] نشر منذ 2 ساعتين
أتباع حديث الرسول هو الأصح
(تنكح المرأة لأربع: لمالها, ولجمالها, ولحسبها, ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك)،
ذات الين تحفظك وتحفظ عرضك
تحفض ابنائك
تربي أجيال
تخطب بنتها
تحياتي
الي[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكل فيه خير وفيه شر ؟
ولكن الروسيات والبوسنيات المسلمات يفوق جمالهن ربيعنا ولو يحصلي الزواج لعجلت منهن ..
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6851 ] نشر منذ 2 ساعتين
هههه ودي اصدق انهم يمدحون بنات المملكة بس قوية اذا الأجانب لاحظوا هذا الشيء من زمان
عفغقف[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبنا الله ونعم الوكيل
زائر[ عدد التعليقات: 1342 ] نشر منذ 2 ساعتين
الكلام للعقلاء و اولياء الامور الحريصين علي مستقبل وسعادة بناتهم يجب اكرام و تقدير صاحب النصيب عندما يطلب ما كتبه الله له و مساعدته و تقديم العون لأكمال نصف دينه و علي سنة الله ورسوله حتي يوفق الله بينهما وقد كتب رزقهما معا .
رند[ عدد التعليقات: 8657 ] نشر منذ 2 ساعتين
أجل — بالرجال ..إيوه أظهري وباني على حقيقتك إنتي وياها .. جا لكم كلامي أنا مبطي قلت لكم إن أغلبهن ماتشوف الرجل إلا في شئ واحد؟؟؟؟ ولاتراه في نظرها عومة مأكولة مذمومة .
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أما بالنسبة لمسألة الجمال .. تلاقيه في كل مكان بدون نسب معينة . وكلن له نظرة فما تراه جميل غيرك يراه غير جميل .
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2108 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ..والنعم ببنات بلدي واللي تقول طز بالرجال هذي اولا ماهي متربية ..ثاني شي اكيد عندها مايغنيها ..وهي وصويحباتها بس كرثن منه لاتأخذن كمية بسيطة ..انا احكم ع الناس من كلامها فاذا كان كلامهن كذا فمعشرهن اخس واخس..الله يخيبكن
القرشي[ عدد التعليقات: 2199 ] نشر منذ 2 ساعتين
ناسٍ فاضية طقة مطلقات وارامل و عوانس بفكر ليبرالي قذر وعزابية أشباه رجال بميوعة عفنة تتقزز منها الحيوانات
ما وراهم لا شغلة ولا علم ولا مسؤوليات ما غير يطامرون في تويتر ولا سناب شاب ولا الواتس ولا ولا ولا .
عقولهم توقفت منذ أن توقفت أخلاقهم اصبحت الشهرة هدفهم وأيآ كان الثمن الذي سيدفعونه من أجلها
والحصول على المال اصبح غايتهم ولو كان في ذلك هلاكهم وموت ضمائرهم وشرفهم .
إنني لا أعمم معاذ الله . . . ولكن السواد الأعظم من الناس سواء من الذكور او الإناث اصبحوا هكذا .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 662 ] نشر منذ 2 ساعتين
ابك قطنها فضاوة نسوان … ودلاخة ورعان
المر[ عدد التعليقات: 988 ] نشر منذ 2 ساعتين
زعلان الجنس الناعم حتي المدح مارضي به لكن ماهي من القلب من راس اللسان لابد من الصلح
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 169 ] نشر منذ 1 ساعة
افا ياذا العلم
اجل حقون توتر يقولون طز بالرجال وانا أبيكم توصلولهم في توتر طزيين فيكم مايجي منكم
الا الغثا ٤٠ سنه عشتها مع زوجتي الله يرحمها ويغفر لها ويدخلها الجنه ولا يجمعني فيها شلحتني الراتب قبل التقاعد يوم انه يجيني كامل وتوفت يوم نزل التقاعد شافطين كل الراتب ماينزلي غير ٣٤٠٠ ريال والحمدالله على نعمه راضي ومرتاح وأول مايجي نص الشهر الي تحط لنا تونه وبيض مسلوق هذا غير وين رحت وين جيت
وهذا غير الوجه العبوس يوم يكون مزاجها تعبان
تقول الرجل الأخضر وهذا غير الجني الي في داخلها يقوم في نص الليل يزعجني عطني دراهم
وهذا غير انها تترك المراوح والمكيفات ولأنوار شغالة والحوش كل يوم شطف ومخالفات البلدية
هذا غير روحت الأعراس وشرا قماش وتفصيله لذيك الليله وهذا غير الحش وش اقول ولا أقول
الحمدالله ذَا القرارات الجديدة بالكهرب والمويه وربط حزام الأمان والسواقه أزين انها ماجت الا الحين ولا كنت يمكن مهاجر في ذَا البراري ومسوي لي خيمة وشبة نار ولا كنت مسجون ماقدر أسدد الفواتير حتى خوياي ماكنت أشوفهم الا في المسجد ولا يوم الجمعة نجتمع ويوم ادخل البيت تبدأ شغل المباحث ولأسئله وش حشيتو فيه وليه وبو مهند ليه مزعل زوجته ماجاب لها طقم ذهب يوم ولدت وبوغازي ليه يسافر المغرب واكيد يبيك معه ومن ذَا الكلام
الحمدالله الحين كل يوم نجتمع عندي بالحوش على لمبة الشارع وشبة النار والسوالف ألزينة والكهرب في البيت طافي والحوش مره بالأسبوع ينغسل وتدخل البيت ترقد مستانس لا جن ولا نكد ولا أذاعة اخبار
اللهم لك الشكر والحمد على نعمك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8233 ] نشر منذ 1 ساعة
حسناً☺😁
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 852 ] نشر منذ 1 ساعة
والله انتي يا ام الركب السود ماخذه مقلب بنفسك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8233 ] نشر منذ 1 ساعة
ليه ام االركب☺😁ومصيركم تقترضون لسواد ركبتها😊😁😂
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2108 ] نشر منذ 1 ساعة
شكرا ياشايب بروحه اعطيتنا قصة حياتك كلها عساك مادريت ان البيوت اسرار الله يغفر لزوجتك..
رااايق[ عدد التعليقات: 4366 ] نشر منذ 46 دقيقة
ومصيركم تقترضون لسواد ركبتها *!! ليه بيسوي لها عمليه نحت وتجميل في ركبتها بالمانيا *!! ههههه
*
قالت تقترضون قالت ***!! ههههههههههههه
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8233 ] نشر منذ 41 دقيقة
هاذي الحقيقه😊👌😁
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 36 دقيقة
هاشتاق طز في الرجال نشأ من اليمن واغلب المغردات من اليمن وقطر
لا تطيرون بالعجه
ابحثو عن المعرفات لتعرفو انها خرجت من اليمن وقطر لظرب اللحمه السعوديه
رااايق[ عدد التعليقات: 4366 ] نشر منذ 32 دقيقة
حسناً * وطيب ** وسوف *!! وسوف من وين طلعت هذي بعد *!!
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المهم ***!!!
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وياليت يبين في عيونكن * كل شي يسويه لهم الرجال وفي النهاية ( طز بالرجال ) **!!! هههههههههه
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يا سيدي يا مظلوم مين اللي ظلم * السواد غالي حتى لو كان بركب *!! هههههههههههههههههههههههه
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2295 ] نشر منذ 23 دقيقة
هذا هو الجهل بعينة ℹℹℹ