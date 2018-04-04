فيديو فاضح لفنانة كويتية شهيرة يثير ضجة واسعة ويحيلها للنيابة العامة

خالد الظفيري(صدى):

تحقق النيابة العامة في الكويت في شكوى تقدم بها محامي ضد فنانة شهيرة وخبيرة تجميل، على خلفية مقطع فيديو نُشر لهما وهما يتناولان الآيس كريم بطريقة مريبة، ويتلفظان بألفاظ بذيئة.

وقال المحامي في شكواه إن الفتاتين يثيران الغرائز بهذا المقطع ويشكلان واقعة الفعل الفاضح لما فيه من مساس بالحياء والآداب العامة، مشيرا إلى أن الفضاء الإلكتروني يعد مكانا عاما وبالتالي فإن الكلام المسيء والخارج يعتبر جريمة لأن العلنية تتحقق فيه.

ومن جهتها قامت النيابة العامة باستدعاء المشكو بحقهما واتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجزائية ضدهما، بعدما تسبب المقطع في موجة من الجدل في الأوساط الكويتية.

وعلق قانوني مؤيداً للدعوة المقامة على الممثلة أن من أبرز قواعد الإسلام إثبات القيم وثبات الأخلاق، وأن الأخلاق السيئة وانتشار الإباحية والشذوذ السلوكي بين الناس له عواقب وخيمة على المجتمع، مطالباً بوضع حدا لمثل هذه التجاوزات.