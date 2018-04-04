فيديو فاضح لفنانة كويتية شهيرة يثير ضجة واسعة ويحيلها للنيابة العامة
تحقق النيابة العامة في الكويت في شكوى تقدم بها محامي ضد فنانة شهيرة وخبيرة تجميل، على خلفية مقطع فيديو نُشر لهما وهما يتناولان الآيس كريم بطريقة مريبة، ويتلفظان بألفاظ بذيئة.
وقال المحامي في شكواه إن الفتاتين يثيران الغرائز بهذا المقطع ويشكلان واقعة الفعل الفاضح لما فيه من مساس بالحياء والآداب العامة، مشيرا إلى أن الفضاء الإلكتروني يعد مكانا عاما وبالتالي فإن الكلام المسيء والخارج يعتبر جريمة لأن العلنية تتحقق فيه.
ومن جهتها قامت النيابة العامة باستدعاء المشكو بحقهما واتخاذ الإجراءات القانونية وتحريك الدعوى الجزائية ضدهما، بعدما تسبب المقطع في موجة من الجدل في الأوساط الكويتية.
وعلق قانوني مؤيداً للدعوة المقامة على الممثلة أن من أبرز قواعد الإسلام إثبات القيم وثبات الأخلاق، وأن الأخلاق السيئة وانتشار الإباحية والشذوذ السلوكي بين الناس له عواقب وخيمة على المجتمع، مطالباً بوضع حدا لمثل هذه التجاوزات.
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 1 ساعة
الله المستعان
اللهم لا شماته
ونسأل الله السلامة والعافية
ابن المدينه[ عدد التعليقات: 73 ] نشر منذ 57 دقيقة
ايش الفايدة من الخبر
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45076 ] نشر منذ 57 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6847 ] نشر منذ 53 دقيقة
طيب بالكويت وش دخلنا عشان تجيبون الخبر بالرئيسية
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 661 ] نشر منذ 29 دقيقة
اذا ابتليت الخرمة بالمحنة ونزع منها الحياء.. فقل على المجتمع السلام…
أستاذ علم الأجتماع بجامعة ألزأزيأ أ . د نجر
الزعيم[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 26 دقيقة
…………. اخبار ………. ….
تافهه ولا تستحق ان تقراء او ان تتابع….
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9405 ] نشر منذ 20 دقيقة
طـــــيب الآيـــس كــــــريم وشــــــهو نـوعـــه .🤔.
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اللـــــــهم لاشـــــــماتـه .
ناصر[ عدد التعليقات: 197 ] نشر منذ 19 دقيقة
طيب وش اساميهم
لاكي ناخذ الحيطه والحذر منهم
صداوب[ عدد التعليقات: 1797 ] نشر منذ 3 دقائق
لكي