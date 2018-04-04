إيطاليا وجماهير اليوفي يحتفلون بمقصية رونالدو في شباك بوفون

نواف السالم(صدى):

في لحظة استطاع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، أن يجعل جماهير يوفنتوس الإيطالي في حالة من الذهول بسبب مقصيته الرائعة في شباك الحارس الإيطالي بوفون.

لم يتذكر جماهير اليوفي خسارتهم أمام مقصية الدون؛ حيث جاء رد فعل الجماهير صادم، حينما امتلأت مدرجاتهم بالتصفيق لرونالدو عقب اهتزاز شباكهم بأقدامه.

ومنذ انتهاء مباراة الأمس بين الريال ويوفينتوس في إطاردوري أبطال أوروبا، وفوزالملكي بثلاثية، لا يوجد حديث في عالم الكرة سوى عن مقصية الدون التي أذهلت الجميع.

ولم يتوقف الأمر عند تشجيع جماهير اليوفي في المدرجات أمس، ولكن افتتحت الصحف الإيطالية اليوم صفحاتها، بعناوين الإشادة بنجم القلعة البيضاء.

وفي هذا السياق وصفت صحيفة ” ديللو سبورت ” ما قام به رونالدو أمس، بأنه عمل فني رائع لا يحدث إلا من أفضل لاعب في العالم، بينما قالت صحيفة ” توتو سبورت ” ، إن الدون هو لاعب من كوكب آخر، و ظاهرة برتغالية نجحت في تدمير عملاق إيطاليا .