إيطاليا وجماهير اليوفي يحتفلون بمقصية رونالدو في شباك بوفون
في لحظة استطاع نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو، أن يجعل جماهير يوفنتوس الإيطالي في حالة من الذهول بسبب مقصيته الرائعة في شباك الحارس الإيطالي بوفون.
لم يتذكر جماهير اليوفي خسارتهم أمام مقصية الدون؛ حيث جاء رد فعل الجماهير صادم، حينما امتلأت مدرجاتهم بالتصفيق لرونالدو عقب اهتزاز شباكهم بأقدامه.
ومنذ انتهاء مباراة الأمس بين الريال ويوفينتوس في إطاردوري أبطال أوروبا، وفوزالملكي بثلاثية، لا يوجد حديث في عالم الكرة سوى عن مقصية الدون التي أذهلت الجميع.
ولم يتوقف الأمر عند تشجيع جماهير اليوفي في المدرجات أمس، ولكن افتتحت الصحف الإيطالية اليوم صفحاتها، بعناوين الإشادة بنجم القلعة البيضاء.
وفي هذا السياق وصفت صحيفة ” ديللو سبورت ” ما قام به رونالدو أمس، بأنه عمل فني رائع لا يحدث إلا من أفضل لاعب في العالم، بينما قالت صحيفة ” توتو سبورت ” ، إن الدون هو لاعب من كوكب آخر، و ظاهرة برتغالية نجحت في تدمير عملاق إيطاليا .
all[ عدد التعليقات: 3742 ] نشر منذ 56 دقيقة
حضه يكسر الحصاء
ابو احمد 🙏🏻[ عدد التعليقات: 30 ] نشر منذ 50 دقيقة
الدوووووووووووون عشق، وحقًا مقصية يستحق عليها التصفيق من العالم ليس اليوفي فقط..أداء مبهر
عبد الله[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 49 دقيقة
هو بالفعل ظاهرة كونية و من كوكب أخر، عندما يكون في حالته يبدع، ولا أحد يبدع سواه