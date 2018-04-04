فريق طبي ينجح في إزالة ٩كرات صغيرة ممغنطة من باطن طفلة

محمد بن طحيطح (صدى):

في واقعه خطيره ومهدد لحياة طفلة بعمر السنتين ابتلعت قطع ممغنطة تسببت بسدد بالأمعاء ، تمكن فريق جراحي بمستشفى السعودي الألماني من تحرير الأمعاء واخراج تسع كرات صغيرة ممغنطة ثلاث منها كانت بالمعدة وثلاث بالأمعاء الدقيقة وثلاث بالقولون المستعرض وتسببت بالتصاق هذه الأعضاء ببعضها وسدد بالأمعاء ونقص حاد بالتروية الدموية ، مع بدايه انتان بالأمعاء الدقيقة .

وقد تحسنت حالتها الصحية بعد العملية وبعد إلتئام جراحها بالأمعاء تقبلت الغذاء واخرجت وهي بحالة صحية جيدة .

ويحذر الأطباء من أن ابتلاع قطع المغناطيس لا يقل خطورة من ابتلاع البطاريات وقد يتسبب بتآكل جدران الأمعاء وبنواصير متعدده بينها وهناك حالات وفيات مسجله وطالب بمنع بيعها وتسويقها في منافذ البيع وتنبيه الأهالي إلى خطورتها.