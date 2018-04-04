أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على عدة مناطق بالمملكة

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة المدينة المنورة، بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية على المنطقة، وذلك بداية من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء الموافق 4/4/2018م، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.

كما أصدرت الأرصاد، إنذارًا مبكرًا لأهالي المنطقة الشرقية ” القيصومة، حفر الباطن، مدينة الملك خالد، والأجزاء المجاورة ” ، وكذلك أهالي منطقة حائل ” حائل، عريجاء، خاصة الأجزاء الشرقية من المنطقة ” ، يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وستبدأ هذه الحالة الجوية على المنطقة الشرقية من الساعة 12:00 حتى الساعة 23:00 من اليوم الأربعاء، أما منطقة حائل، فتكون بداية الحالة من الساعة 9:00 حتى الساعة 19:00 من اليوم ذاته.

كما أنذرت الأرصاد، أهالي منطقة جازان، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية، وذلك بداية من الساعة 10:00 من اليوم الأربعاء، حتى الساعة 22:00 من نفس اليوم.