أمطار رعدية مصحوبة بزخات برد على عدة مناطق بالمملكة
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، تنبيهًا متقدمًا لأهالي منطقة المدينة المنورة، بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية على المنطقة، وذلك بداية من الساعة 12:00 من اليوم الأربعاء الموافق 4/4/2018م، حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.
كما أصدرت الأرصاد، إنذارًا مبكرًا لأهالي المنطقة الشرقية ” القيصومة، حفر الباطن، مدينة الملك خالد، والأجزاء المجاورة ” ، وكذلك أهالي منطقة حائل ” حائل، عريجاء، خاصة الأجزاء الشرقية من المنطقة ” ، يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وستبدأ هذه الحالة الجوية على المنطقة الشرقية من الساعة 12:00 حتى الساعة 23:00 من اليوم الأربعاء، أما منطقة حائل، فتكون بداية الحالة من الساعة 9:00 حتى الساعة 19:00 من اليوم ذاته.
كما أنذرت الأرصاد، أهالي منطقة جازان، من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط الرياح السطحية، وذلك بداية من الساعة 10:00 من اليوم الأربعاء، حتى الساعة 22:00 من نفس اليوم.
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