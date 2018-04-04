تراجع أسعار النفط في ظل انخفاض المخزونات الأمريكية

عادل الحربي(صدى):

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، في ظل تراجع المخزونات الأمريكية، وارتفاع الإمدادات الروسية من النفط.

وانخفضت عقزد خام برنت بنسبة 0.43% إلى 67.83 دولار للبرميل، كما تراجعت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو بنسبة 0.39% إلى 63.26 دولار للبرميل، في التاسعة صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت تقديرات معهد البترول الأمريكي أظهرت انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة بحوالي 3.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ومن المنتظر اليوم إعلان إدارة معلومات الطاقة عن المخزونات والإمدادات الرسمية.

كما تأثرت الأسعار بزيادة المعروض النفطي الروسي الذي وصل إلى 10.97 مليون برميل يوميًا خلال مارس، وبالمقارنة مع 10.95 مليون برميل يوميًا الشهر السابق، ويعد أعلى مستوى خلال 11 شهرًا، وذلك رغم اتفاق روسيا مع دول أوبك بخفض الإنتاج.