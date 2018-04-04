تدريب العاملين في مستشفى النقاهة على استخدام طفايات الحريق

سعيد العجل(صدى):

نظم مستشفى النقاهة بالرياض مؤخرا دورة تدريبية لمنسوبيه على كيفية استخدام طفايات الحريق بالتعاون مع مركز الدفاع المدني بحي العزيزية.

وتم خلال الدورة التعريف بأنواعها وطريقة الاستخدام من خلال محاضرة قدمها الملازم اول أحمد الشهري حول استخدامات طفايات الحريق والاجابة على اسئلة الموظفين عقب ذلك انتقل الجميع الى ساحات المستشفى الخارجية حيث قام الموظفين بتطبيق عملي لاستخدامات الطفايات وكيفية التعامل معها في حالة نشوب حريق لاسمح الله.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن جهود ادارة الأمن والسلامة بالمستشفى لتعزيز وتطوير قدرات الكادر الصحي في حالة الحوادث.