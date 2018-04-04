بالفيديو.. فتاة بملابس ” فاضحة ” ترقص من فتحة سيارة برفقة شاب على جسر ” ستره “
نشر ناشطون مقطع فيديو يظهر فتاة بملابس فاضحة تطل من فتحة سيارة برفقة شاب على جسر ستره في البحرين.
ويظهر المقطع الفتاة في حالة غير طبيعة كما يبدوا وهي تخرج من فتحة السيارة وتلوح بيدها للسيارات التي تسير خلفها، وتتمايل يمينا ويساراً.
ولم يتسن التأكد من هوية المركبة، إلا أن المشهد أثار استنكاراً واسعاً وسط تأكيدات بأن الأخلاق السيئة وانتشار الإباحية والشذوذ السلوكي بين الناس له عواقب وخيمة على المجتمع.
رااايق[ عدد التعليقات: 4366 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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((( إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ))) ****
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للأسف الحياء لدى البعض ** ماااات خلاص **!!!
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 284 ] نشر منذ 3 ساعات
اسأل الله السلامة والعافية
وحسن الخاتمة عند الموت
اللهم لا شماته اللهم لا شماته
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45090 ] نشر منذ 3 ساعات
يارب سترك ,,
,, عواقبها وخيمه ولا شك ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 2731 ] نشر منذ 2 ساعتين
سكارى .. فشلونا ..
ررر[ عدد التعليقات: 276 ] نشر منذ 2 ساعتين
ذولا روسيات .
محايد[ عدد التعليقات: 119 ] نشر منذ 1 ساعة
لا احد يقول في السعوديه
هذا في البحرين وكل مايخطر بالبال
في البحرين
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 266 ] نشر منذ 21 دقيقة
لوحات السياره سعوديه ,,
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6851 ] نشر منذ 18 دقيقة
يقولون هذا من ربعنا رايح للبحرين يشوف السينما
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 2295 ] نشر منذ 12 دقيقة
المجاهرة بالمعصية عقابها شديد
qlq[ عدد التعليقات: 307 ] نشر منذ 7 دقائق
sh
يارب مطبه
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 476 ] نشر منذ 1 دقيقة
صحيفه بحرينيه نشرت الخبر تقول بأن السياره سعوديه وقبض على السائقه والبنت اللي معها وكلهم سعوديات بحاله غير طبيعيه