بالفيديو.. فتاة بملابس ” فاضحة ” ترقص من فتحة سيارة برفقة شاب على جسر ” ستره “

المنامة(صدى):

نشر ناشطون مقطع فيديو يظهر فتاة بملابس فاضحة تطل من فتحة سيارة برفقة شاب على جسر ستره في البحرين.

ويظهر المقطع الفتاة في حالة غير طبيعة كما يبدوا وهي تخرج من فتحة السيارة وتلوح بيدها للسيارات التي تسير خلفها، وتتمايل يمينا ويساراً.

ولم يتسن التأكد من هوية المركبة، إلا أن المشهد أثار استنكاراً واسعاً وسط تأكيدات بأن الأخلاق السيئة وانتشار الإباحية والشذوذ السلوكي بين الناس له عواقب وخيمة على المجتمع.