بعد توديع البطولة الأسيوية.. الهلال يرفض المكافأت
وعد أعضاء شرف نادي الهلال لاعبيه بمكافآت؛ في حال فوزهم على الأهلي في المبارة الحاسمة التي تنتظرهما في إطار دوري المحترفين.
وتتجاوز مكافآت أعضاء الشرف 100 ألف ريال، بخلاف المكافأة المقرر صرفها من جانب الإدارة، والمعلنة مسبقًا والتي تبلغ 200 ألف ريال وفقًا للائحة الداخلية للمكافأت.
واجتمع أعضاء الشرف باللاعبين وقدموا المكافآت لهم؛ إلا أنها قوبلت بالرفض من جانب اللاعبين؛ حيث تم الرفض بشكل احترافي وحضاري.
ووعد اللاعبين بالسعي بقوة لاقتناص لقب الدوري هذا الموسم والفوز في مواجهة الأهلي.
faeiz[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 35 دقيقة
قوية نفسي اصدق
طلال[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 25 دقيقة
حجيجي هذا ؟؟
طلال[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 25 دقيقة
حجيجي هذا ؟؟
khalid[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 22 دقيقة
الهلال ضايع هذه السنة ليش ابحثوا عن السبب
ابو احمد 🙏🏻[ عدد التعليقات: 29 ] نشر منذ 8 دقائق
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه والله عيب لو ياخدوا مكافآت بعد هذا الهبوط في المستوى، ننتظر مباراة الراقي، أصبح غير مؤكد فوز الهلال ..معنوياتهم غير مشجعة للفوز
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 6 دقائق
والعالمية صعبه
قوية هههههههههههههههههههههههههه