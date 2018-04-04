بعد توديع البطولة الأسيوية.. الهلال يرفض المكافأت

ماجد محمد(صدى):

وعد أعضاء شرف نادي الهلال لاعبيه بمكافآت؛ في حال فوزهم على الأهلي في المبارة الحاسمة التي تنتظرهما في إطار دوري المحترفين.

وتتجاوز مكافآت أعضاء الشرف 100 ألف ريال، بخلاف المكافأة المقرر صرفها من جانب الإدارة، والمعلنة مسبقًا والتي تبلغ 200 ألف ريال وفقًا للائحة الداخلية للمكافأت.

واجتمع أعضاء الشرف باللاعبين وقدموا المكافآت لهم؛ إلا أنها قوبلت بالرفض من جانب اللاعبين؛ حيث تم الرفض بشكل احترافي وحضاري.

ووعد اللاعبين بالسعي بقوة لاقتناص لقب الدوري هذا الموسم والفوز في مواجهة الأهلي.