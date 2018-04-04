نصائح هامة عند وضع الكونسيلر

أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة في المكياج والموضة أن الهالات الداكنة التي تحيط بالعينين تضفي مسحة من التعب على الوجه وتجعل البشرة تبدو فاقدة للحيوية ، ولذلك من الضروري استعمال الكونسيلر لإخفائها شرط اختياره بصيغة ولون مناسبين لنتيجة طبيعية مشرقة.

– تصحيح لون الهالات

إن الهدف الأساسي من استعمال الكونسيلر هو إخفاء الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، ولكن تطبيقه بمفرده سوف يترك ظلالاً رمادية أو زيتية على الجفون السفلية. لذلك ينصح الخبراء باستعمال مستحضر تصحيح قبل تطبيق الكونسيلر من أجل جعل لون الهالات محايداً والسماح للكونسيلر بإضفاء الإشراق على هذه المنطقة.

• إذا كانت الهالات تميل إلى اللون البنفسجي يُنصح باستعمال مستحضر تصحيح باللون الأصفر.

• إذا كانت الهالات تميل إلى اللون الأزرق يُنصح باستعمال مستحضر تصحيح باللون البرتقالي.

• إذا كانت الهالات تميل إلى اللون البني يجب تطبيق مستحضر تصحيح بلون البشرة، على أن يتم تطبيق مستحضر التصحيح والكونسيلر بواسطة فرشاة صغيرة وبطبقة رقيقة جداً.

– كيفية اختيار الكونسيلر

من الضروري اختيار الكونسيلر أفتح بدرجة واحدة من لون البشرة الطبيعي أو حتى لون كريم الأساس في حال استعماله. على أن يكون بصيغة سائلة إذا كانت البشرة جافة حتى لا يستقر في التجعيدات الصغيرة المحيطة بالعينين. أما إذا كانت الهالات داكنة وبارزة جداً، فمن الأفضل اختيار الكونسيلر على شكل قلم تكون صيغته أكثر سماكة وفعالية في إخفاء الظلال والشوائب.

– أفضل الأساليب لتطبيقه

اختاري إسفنجة الماكياج لتطبيقه إذا كانت صيغة الكونسيلر كريمية، وطبقيه بواسطة الفرشاة إذا كانت صيغته سائلة. ضعي 3 أو 4 نقاط منه في الزاويتين الخارجية والداخلية للعينين وفي الوسط. قومي بعد ذلك بمد المستحضر وتمويهه بواسطة البنصر الذي سيقوم أيضاً بتنشيط الدورة الدموية في هذه المنطقة، ومن ثم تثبيته باستعمال القليل من البودرة الشفافة.

– استعمالات أخرى للكونسيلر

لا يكتفي الكونسيلر بإخفاء الهالات الداكنة المحيطة بالعينين، لكنه يتمتع أيضاً بفعالية مثبتة في مجالات أخرى.

تعرفي عليها فيما يلي:

• استعيني بالكونسيلر لإضفاء الإشراق على كامل بشرة الوجه. اخلطي مقدار حبة من الحمص من الكونسيلر مع المقدار نفسه من السيروم. على أن يتم مد الخليط على البشرة بواسطة فرشاة كبيرة تماماً كما يتم تطبيق كريم الأساس، وستلاحظين أن البشرة اكتست بلمسة شفافة من الإشراق.

• استعملي الكونسيلر لإخفاء الشوائب الظاهرة على البشرة، من بقع وبثور وتجاعيد صغيرة. اخلطي على ظهر اليد القليل من الكونسيلر مع الكمية نفسها من كريم الأساس، واستعملي فرشاة صغيرة لتطبيق هذا الخليط على الشوائب ثم غطي الوجه بطبقة رقيقة من كريم الأساس السائل أو كريم BB للمساعدة على توحيد السحنة.

• يمكن الاستعانة بالكونسيلر لإضفاء مزيد من الحجم على الشفاه. ويتم ذلك من خلال إخفاء محيط الشفاه الخارجي بالكونسيلر وإعادة رسمها من جديد ليبدو حجمها أكبر. يمكن وضع القليل من الكونسيلر في وسط الشفاه أيضاً قبل تطبيق أحمر الشفاه للحصول على المفعول نفسه.

• يساعد الكونسيلر على إبراز رسمة الحاجبين من خلال استعماله لتحديد رسمة الحاجبين من الأعلى والأسفل، على أن يتم تمويهه بواسطة الأصابع بعد التطبيق.

• يساهم الكونسيلر في الحفاظ على ثبات ظلال العينين في حال مده على الجفون العلوية قبل تطبيق هذه الظلال.