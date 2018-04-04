القبض على حدثين لتورطهما في أعمال سرقة بالرياض

سعيد العجل(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة وتعقب مرتكبيها , ووفقاً للبلاغ الوارد لمركز شرطة المنار عن دخول أشخاص مجهولين لمقر إحدى الشركات في وقت متأخر بعد منتصف الليل وعند مشاهدة الحارس لهم ارتكبوا الفرار على متن مركبة بيضاء من نوع هونداي ( ألنترا ) .

وفور مباشرة فرق دوريات الأمن مهامها الميدانية حول الموقع تم رصد المركبة يستقلها (حدثين/ مواطن ويمني) وعثر بحوزتهما على عددٍ من الهواتف المحمولة , ومبلغ مالي مجهول المصدر , وبمباشرة إجراءات الاستدلال الاولية بحقهما تبين ارتباطهما بعدد من حوادث السرقة من محلات تجارية ومطاعم وتكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة ما بداخلها من محتويات .

جرى إيداعمها دار الملاحظة الإجتماعية وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية .