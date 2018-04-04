الشحيتان مهاجما قناة ” بداية ” : تسيء للمستمع السعودي ومستواها ضعيف

فهد السالم(صدى):

علق الإعلامي هاني الشحيتان، على تجاوزات قناة ” بداية ” التي لا تمس العمل الإعلامي الموضوعي بصلة، مؤكدًا أن ما قدمته القناة هو محتوى مسيء للصورة الذهنية للمستمع السعودي.

وأوضح ” الشحيتان ” خلال مداخلة له على قناة ” BBC العربية ” ، أن جميع برامج الواقع على مستوى العالم تخضع لنظام المسؤولية الاجتماعية قبل كل شيء، ولكن لم تعرض أي قناة واقع مثل هذا المحتوى الذي عرضته قناة بداية.

كما أشار إلى أنه من غير المسموح أن تقدم قناة تحسب على الإعلام السعودي مثل هذا المستوى الضعيف، الذي يسيء للمستمع السعودي وإعلامها بشكل عام.

وعن انتشار قنوات سعودية تقدم محتوى شبيه ببرامج قناة بداية، أكد ” الشحيتان ” أن هذه القنوات فريدة وتفتقد للعمل المؤسسي الإعلامي، حيث تدار باجتهادات أشخاص غير متخصصين بشكل كبير في مجال الإعلام.

كما لفت إلى أن هناك الكثير من الإعلاميين السعوديين الذين طالبوا هيئة الإعلام المرئي والمسموع في وقت سابق، بإعادة تأهيل هذه القنوات وإعادة النظر في بعض البنود المرتبطة بتصريح البث الذي يمنح لهذه القنوات.

يُذكر أن قناة بداية لها العديد من السقطات الإعلامية التي لم تقتصر على واقعتها الأخيرة بإبلاع أحد المتسابقين بخبر وفاة والده على الهواء مباشرة، إلا أنها قامت فيما قبل بالإساءة لقبيلة ” عنزة ” من خلال رقص تيس على الدحة، كما شهدت برامجها العديد من المشاحنات والشجار بالأيدي على الهواء.

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