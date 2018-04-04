الشحيتان مهاجما قناة ” بداية ” : تسيء للمستمع السعودي ومستواها ضعيف
علق الإعلامي هاني الشحيتان، على تجاوزات قناة ” بداية ” التي لا تمس العمل الإعلامي الموضوعي بصلة، مؤكدًا أن ما قدمته القناة هو محتوى مسيء للصورة الذهنية للمستمع السعودي.
وأوضح ” الشحيتان ” خلال مداخلة له على قناة ” BBC العربية ” ، أن جميع برامج الواقع على مستوى العالم تخضع لنظام المسؤولية الاجتماعية قبل كل شيء، ولكن لم تعرض أي قناة واقع مثل هذا المحتوى الذي عرضته قناة بداية.
كما أشار إلى أنه من غير المسموح أن تقدم قناة تحسب على الإعلام السعودي مثل هذا المستوى الضعيف، الذي يسيء للمستمع السعودي وإعلامها بشكل عام.
وعن انتشار قنوات سعودية تقدم محتوى شبيه ببرامج قناة بداية، أكد ” الشحيتان ” أن هذه القنوات فريدة وتفتقد للعمل المؤسسي الإعلامي، حيث تدار باجتهادات أشخاص غير متخصصين بشكل كبير في مجال الإعلام.
كما لفت إلى أن هناك الكثير من الإعلاميين السعوديين الذين طالبوا هيئة الإعلام المرئي والمسموع في وقت سابق، بإعادة تأهيل هذه القنوات وإعادة النظر في بعض البنود المرتبطة بتصريح البث الذي يمنح لهذه القنوات.
يُذكر أن قناة بداية لها العديد من السقطات الإعلامية التي لم تقتصر على واقعتها الأخيرة بإبلاع أحد المتسابقين بخبر وفاة والده على الهواء مباشرة، إلا أنها قامت فيما قبل بالإساءة لقبيلة ” عنزة ” من خلال رقص تيس على الدحة، كما شهدت برامجها العديد من المشاحنات والشجار بالأيدي على الهواء.
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غدير[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 29 دقيقة
والله يستاهلون
🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 274 ] نشر منذ 8 دقائق
اناشد معالي وزير الثقافة والأعلام حفظه الله
اغلاق قناة بداية حسب النظام
وتعقيب ع رد الأستاذ الفاضل
الإعلامي هاني الشحيتان، حفظه الله ورعاهـ
يا سيدي المحترم اشكرك ولكن نكتب
عفواً كفاية استهبا ل بمشاعرنا
كفاية ضحك واستهزاء بعقول المشاهدين
كفاية متاجرة برداء الثوب الاسلامي
ملينا والله جانا منها الهم والغم والقرف
وحنا اغلقناها لكن ما زال غثا ها والله غصه بقلبي
خاصة بعد اعلان الوفاة احد الزملاء وع الهواء مباشرة
ويش هذا الأستمراء في قلة الحياة وعدم الانسانية
ويش هذي الحركات الصبيانية
ان كان المتكلم مجنون فالمستمع عاقل
باداية تريد منا ان نصدقهم ونكذب ما نسمع وننظر
بداية تجاوزات كل الخطوط الحمراء
منها عدم احترام آدمية بني آدم
ولا الذوق العام هدفها خالف تعرف
علمني بربك انا وانت ماذا استفدنا من بداية
التي مشاكلها ليس لها حل ولا نهاية
قلي بربك ماذا انا استفيد من برنامج
ستار اكاديمي كان يعرض البنات للرجال قناة بداية تستعرض بالرجال للبنات؟؟؟
وهي قناة تتوشح بغطاء ورداء وعباءة الدين
قلي بربك كيف انت تتقبل ان يقول لك شخص ما ان والدك متوفي وع الهواء مباشرة؟؟
يقولها لك بدم بارد وقد تجرد من كل معاني القيم والانسانية
قلي بربك ماهي بركات بداية الآن نريد مؤشر اداء بداية
نعم مؤشر تراكمي منذ تأسيسها حتى يومنا هذا
عفوا عزيزي لن اجد من قناة نهاية
الا عرض الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3151 ] نشر منذ 7 دقائق
القناه اغلب متابعيها من الشياب والعجائز -الشبه اميووون-وبرامجها سوالف وحكي لايرقى ان يكون في قناه -كما ان مقدميها لايرقون لمستوى قناه -ممكن يستعان بهم تقديم حفل زواج او ماشابه لذلك- ان اردت الخروج للعالم فاستعد بما يليق ولا خل بثك داخل الحوش-