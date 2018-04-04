بالفيديو.. رد فعل قاس لشيلاء سبت على منتقديها
انزعجت الفنانة البحرينية ” شيلاء سبت ” ، من التعليقات السلبية التي تعرضت لها، عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.
ونشرت سبت عبر حسابها الخاص مقطع فيديو، قالت فيه: ” عنجد الواحد بس يبتعد عن الانستجرام يرتاح نفسيًا، كاتبين تعليق وكلام يمس الشرف “.
وتابعت سبت: ” طبعا كلامي موجه فقط للناس تكتب مثل التعليقات أما الأشخاص اللي ينتقدون شعري ومكياجي وعمليات تجميل أخر همي ما تخافون انو الله يفضحكم ويفضح اهاليكم “.
رااايق[ عدد التعليقات: 4356 ] نشر منذ 47 دقيقة
ما عليج منهم * يغارون منج لاااا *! ههههههههههههههه
طلال[ عدد التعليقات: 91 ] نشر منذ 9 دقائق
ههههههههههههههههههههههههههههههه يغارون منك