بالفيديو.. رد فعل قاس لشيلاء سبت على منتقديها

نورة الشهري(صدى):

انزعجت الفنانة البحرينية ” شيلاء سبت ” ، من التعليقات السلبية التي تعرضت لها، عبر حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور الشهير ” إنستجرام “.

ونشرت سبت عبر حسابها الخاص مقطع فيديو، قالت فيه: ” عنجد الواحد بس يبتعد عن الانستجرام يرتاح نفسيًا، كاتبين تعليق وكلام يمس الشرف “.

وتابعت سبت: ” طبعا كلامي موجه فقط للناس تكتب مثل التعليقات أما الأشخاص اللي ينتقدون شعري ومكياجي وعمليات تجميل أخر همي ما تخافون انو الله يفضحكم ويفضح اهاليكم “.