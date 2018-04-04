تمديد العمل بالرهن الميسر يتيح 3 مزايا

علي القحطاني(صدى):

أوضح مختصون ومهتمون بالشأن العقاري، أن هناك 3 مزايا من المحتمل تحقيقها عقب تمديد العمل ببرنامج الرهن الميسر؛ حيث ستمثل امتدادًا لمزايا البرنامج منذ إقراره في غرة محرم 1438.

وأشار المختصون إلى أن المزايا تتمثل في المساعدة في تخفيض كلفة التمويل على المواطنين، وتسهيل تملك المواطنين السكن خلال مدة زمنية قصيرة، بالإضافة إلى زيادة فرص القادرين على سداد أقساط التمويل الشهرية -ولكن تعيقهم الدفعة الأولى- في تملك المنازل.

ومن الجدير بالذكر، إنه وافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على تمديد العمل بالبرنامج، لمدة سنتين تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 72 وتاريخ 30/ 1/ 1438.