نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء على أنحاء المملكة

عادل الحربي(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء، على جميع محافظات و مناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات: ” جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة ” ، وتمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة.

وتستمر هذه الحالة الجوية أيضًا على مناطق: ” القصيم، حائل، الجوف، تبوك، الرياض ” ، وكذلك أجزاء من منطقة الحدود الشمالية، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الافقية، على الأجزاء الواقعة بين منطقتي ” مكة المكرمة والرياض ” .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 31 – 23 .. أمطار رعدية.

– مكة المكرمة: 38 – 26 .. أمطار رعدية.

– المدينة المنورة: 33 – 23 .. أمطار رعدية.

– جدة: 33 – 26 .. عوالق ترابية.

– شرورة: 37 – 25 .. عوالق ترابية.

– نجران: 35 – 20 ..سحب رعدية.

– الباحة: 28 – 16 .. أمطار رعدية.

– القنفذة: 36 – 26 .. عوالق ترابية.

– أبها: 28 – 15 .. أمطار رعدية.

– بيشة: 34 – 19 .. أمطار رعدية.

– جازان: 37 – 27 .. أمطار رعدية.

– طريف: 24 – 11 .. سحب رعدية ممطرة.

– عرعر: 24 – 13 .. سحب رعدية ممطرة.

– القريات: 27 – 12 .. سحب رعدية ممطرة.

– رفحا: 28 – 15 .. سحب رعدية ممطرة.

– تبوك: 29 – 17 .. سحب رعدية ممطرة.

– حائل: 30 – 19 .. أمطار رعدية.

– سكاكا: 25 – 14 .. سحب رعدية ممطرة.

– الدمام: 33 – 22 .. عوالق ترابية.

– حفر الباطن: 28 – 21 .. مشمس.

– الأحساء: 33 – 23 .. أتربة مثارة.

– بريدة: 30 – 21 .. أمطار رعدية.

– وادي الدواسر: 37 – 25 .. أتربة مثارة.

– العلا: 30 – 18 .. سحب رعدية ممطرة.

– ينبع: 36 – 23 .. غائم جزئي.

– الطائف: 32 – 20 .. أمطار رعدية.

– الوجه: 29 – 22 .. غائم جزئي.