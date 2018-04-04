شيفروليه تاهو 2018 تحصل على إصدار منتصف الليل

متابعات(صدى):

أعلنت شيفروليه رسمياً تقديمها إصدار منتصف الليل إلى تاهو 2018.

سيتوفر الإصدار بفئة LS، وسعرها يبدأ من 45,995$ ومقرر بدء توصيلها للعملاء بالولايات المتحدة خلال الربيع الجاري.

تصميمها يحوز على لمسات للطرق الوعرة والمتضمنة طلاءً أسود على الشبك الأمامي، العتبات الجانبية، جنوط 18 إنش، إطارات جوديير رانجلر دوراتراك، ما يميزها عن النسخة القياسية للسيارة.

على ناحية المعدات المقدمة في تاهو منتصف الليل، فهي تتضمن شاشة لمسية 8 إنش لنظام المعلومات والترفيه، أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، اتصال 4G، نقطة واي فاي، 5 منافذ USB، كاميرا للرؤية الخلفية، التشغيل عن بعد، نمط لقيادة المراهقين.

حزمة تنبيه السائق المحسّنة متوفرة أيضاً، وهي تتضمن تنبيه التصادم الامامي، مقعد تنبيه السلامة، مصابيح أمامية أوتوماتيكية، تنبيه البقاء في الحارة مع مساعدة البقاء فيها بالإضافة إلى مكابح الطواريء الأوتوماتيكية.

بإمكان العملاء الاختيار بين نسخ الدفع الأمامي أو الرباعي للـ SUV، على أن يقع أسفل الغطاء محرك 5.3 لتر 8 سلندر بقوة 355 حصان و518 نيوتن.متر من عزم الدوران، بقدرة على سحب حتى 2,993 كيلوجرام ومتوسط استهلاك وقود 10.2 لتر عن كل 100 كيلومتر تقطعه على الطرق السريعة.