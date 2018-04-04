الخضيري يكشف أسباب الجرب وأسهل طرق علاجه
طمأن متخصص في المسرطنات، المواطنين بعدما أكد أن مرض الجرب قابل للعلاج بسهولة.
وقال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا ينبغي الهلع ولا الخوف؛ فالجرب قابل للعلاج بسهولة، ولكن الأهم هو منع تكراره، ومنع أسبابه (ومنها التكدس البشري، واختلاط المصابين بغيرهم، وسوء النظافة الشخصية ونظافة الملابس والفرش والوسائد).
وتابع: الجرب مرض طفيلي، وهو حشرة، تشبه القمل، وتنتقل بالتلامس والاحتكاك بالمصاب، وتنتشر بالسجون والأماكن المزدحمة التي تنقصها النظافة الشخصية، ويتم علاجها بمراهم مثل بيرمثرين ٥ %.
ابو عثمان[ عدد التعليقات: 1280 ] نشر منذ 2 ساعتين
مراهم مثل بيرمثرين ٥ % غير متوفر في الصيدليلت يادكتور الخضيري ووصل انتشار مرض الجرب لاكثر من 600 طالب من بعض مدارس مكة
khalid[ عدد التعليقات: 75 ] نشر منذ 21 دقيقة
الجرب مرض عادي ما يخوف ينتشر بسرعة ويختفي بسرعة