الخضيري يكشف أسباب الجرب وأسهل طرق علاجه

علي القحطاني (صدى):

طمأن متخصص في المسرطنات، المواطنين بعدما أكد أن مرض الجرب قابل للعلاج بسهولة.

وقال الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث في تخصص المسرطنات عبر تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : لا ينبغي الهلع ولا الخوف؛ فالجرب قابل للعلاج بسهولة، ولكن الأهم هو منع تكراره، ومنع أسبابه (ومنها التكدس البشري، واختلاط المصابين بغيرهم، وسوء النظافة الشخصية ونظافة الملابس والفرش والوسائد).

‏وتابع: الجرب مرض طفيلي، وهو حشرة، تشبه القمل، وتنتقل بالتلامس والاحتكاك بالمصاب، وتنتشر بالسجون والأماكن المزدحمة التي تنقصها النظافة الشخصية، ويتم علاجها بمراهم مثل بيرمثرين ٥ %.