المراقبة العامة تطالب ” جدة ” باسترجاع 864 ألف ريال

نايف السالم(صدى):

ناشد ديوان المراقبة العامة، بمنطقة مكة المكرمة، من أمانة محافظة جدة، باسترجاع مبلغ 864 ألف ريال، صُرفت كمكافآت بأثر رجعي، لأعضاء المجلس البلدي، في عدد من البلديات؛ ما يعد مخالفة للائحة الجديدة، للمجالس البلدية.

يجدر الإشارة إلى أن وكيل الأمين، لشؤون البلديات بالديوان، خاطب أمانة جدة إياها باسترجاع المبالغ المذكورة، مبينًا أن الأمانة صرفت فروقات مكافآت بأثر رجعي، بين اللائحتين الجديدة والسابقة بمقدار 2000 ريال، لكل عضو من أعضاء المجلس الـ 9، ومكافآت بمقدار 5 آلاف، لكل عضو للفترة السابقة؛ لتطبيق اللائحة الجديدة.

يُذكر أن صرف المكافآت بأثر رجعي، على أساس المكافآت في اللائحة الجديدة، كما يُعد مخالفة، كون أن تطبيق اللائحة يبدأ العمل به رسميًا، بعد تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.