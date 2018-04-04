المنشطات تفاجيء الاتحاد.. والصنيع يحسم ملف التجديد لـ سييرا

نواف السالم(صدى):

استقبل نادي الاتحاد، مساء أمس، لجنة المنشطات، خلال مران الفريق الأول؛ حيث وقع الاختيار على كل من الثلاثي: عساف القرني، ومحمود عبد المنعم، وأحمد عكايشي؛ لإجراء اختبار منشطات.

وعلى جانب أخر صرح حمد الصنيع رئيس الاتحاد بأنه تناقش مع نواف المقيرن الرئيس القادم للعميد، حول التجديد مع المدرب لويس سييرا.

وقال: ” المقيرن لديه رغبة في التجديد لسييرا، وسنحسم ملف تجديده قبل نهائي كأس الملك، والمقيرن وعد المدرب بتحقيق كل احتياجاته للفريق للموسم المقبل “.