بالصور.. بلدية أضم تعالج التشوه البصري بالمحافظة والمراكز التابعة لها

حامد العمري(صدى):

تقوم بلدية محافظة أضم وبتوجيه ومتابعة ميدانية حثيثة من رئيس البلدية المهندس سليمان الذيبي بمعالجة التشوه البصري ، حيث تم وضع خطة عمل للمعالجة تشمل كافة عناصر التشوه البصري كمعالجة تشوهات واجهات المباني ، واللوحات الإعلانية المخالفه ، وواجهات المحلات التجارية والأرصفة وأعمدة الانارة، واستبدال الحاويات التالفة وغيرها من الأعمال.

وذكر المتحدث الرسمي ببلدية أضم عبدالرحمن المعافي لـ ” صدى ” أن ذلك يأتي ضمن برنامج البلدية المندرج تحت مبادرة الوزارة ، لإزالة التشوة البصري في جميع مدن المملكة وننوه أن خطة العمل تشمل المحافظة ومراكزها والتي تم التحضير لهذه الأعمال في ورشتي عمل الأولى للحصر والثانية لتوزيع المهام والأعمال والتنسيق بين الفرق الميدانية وتخصيص فرقة عمل متكاملة بطاقم العمال والمعدات والمراقبين الميدانين.

وأردف أن البلدية تهيب بالجميع للتعاون معها للوصول للهدف ولتصبح المحافظة ومراكزها خالية من التشوه البصري.