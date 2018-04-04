بالصور.. تظاهرات تشتعل في أمريكا ضد ترامب

واشنطن(صدى):

قام عدد من المهاجرين، بالتظاهر في ولاية أواكساكا المكسيكية، ضد سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه الهجرة والمهاجرين، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفرنسية.

ونظم المتظاهرون مسيرات تحت عنوان “مهاجر فياكروسيس” وشارك فيها العديد من الأشخاص القادمين من أمريكا الوسطى، حاملين لافتات مناهضة لسياسة ترامب، ومنددين بتعامله مع المهاجرين.

وتعهد الرئيس الأمريكى، فى أكثر من مناسبة بمنع دخول المهاجرين إلى الأراضى الأمريكية، واتخذ العديد من القرارات التى تعرقل حركة دخول لاجئين ومهاجرين من بعض الدول للولايات المتحدة الأمريكية.