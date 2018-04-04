الليلة.. برشلونة أمام روما في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ماجد محمد(صدى):

يتنافس فريقا برشلونة الإسباني وروما الإيطالي اليوم، على ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

يلتقي الفريقان على ملعب ” كامب نو” في التاسعة إلا ربع مساء اليوم.

وكان برشلونة تفوق على تشيلسي الإنجليزى بنتيجة 4 – 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب ضمن منافسات دور الـ16، بينما تأهل روما الإيطالي على حساب شاختار الأوكراني.

وتبدو حظوظ برشلونة فى تحقيق الفوز على روما فى مباراة اليوم هى الأوفر، علمًا بأن الفريق الكتالونى لم يتذوق مرارة الهزيمة على ملعب “كامب نو” فى دورى أبطال أوروبا منذ 5 سنوات، وبالتحديد عندما خسر أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية نظيفة، ومن ذلك الحين فاز الفريق الكتالوني بـ23 مباراة، وتعادل في اثنتين.

ويسجل برشلونة الظهور الـ19 فى الدور ربع النهائى والـ11 على التوالى، بينما يسجل روما ظهوره الرابع، علمًا بأن الفريق الإيطالي فاز فى 4 مباريات بمسابقة دورى الأبطال هذا الموسم، وتعادل فى مباراتين وخسر فى مثلها.

وتأكد غياب سينجيز أوندير لاعب روما عن المشاركة في مباراة اليوم بسبب الإصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة ناينجولان.