شكاوى بوقائع تحرش بمدرسة والإدارة تغض نظرها

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة شهدتها مدرسة مصرية، بمحافظة الجيزة، توجه ولي أمر طالب بالصف الخامس الابتدائي بشكوى أفادت تضرر ابنه من تحرش طالب زميل له بنفس الصف، وعلى الرغم من علم الإدارة بالواقعة وتكرارها الا إنها فضلت أن تغض نظرها بشكل يثير الشك والريبة.

ومن جانبه طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان وزير التعليم المصري بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة .

وأكد الوالد في شكواه أنه توجه إلى مدير المدرسة، الذي عنفه بدوره وأساء إليه بغية إثنائه عن المضي قدماً في شكواه، وهو ما ثبُت بشهادات موثقة من مدرسين وطلبة تؤكد اعتياد التلميذ المشكو في حقه الإتيان بمثل هذه التصرفات الشاذة، أكثر من مرة ومع أكثر من تلميذ.

وطالبت الشكوى بسرعة تكليف لجنة من الشئون القانونية مهمتها زيارة المدرسة وسماع أقوال المدرسين والتلاميذ حول ما ورد بشكوى ولي آمر الطالب المعتدى عليه، وللكشف عن أي آثار لجرائم التعديات جنسية وقعت بحق أيا من التلاميذ بهذه المدرسة، وكذا سرعة الكشف عن كافة المخالفات والجرائم التي عساها وقعت بحق التلاميذ وبالمخالفة للقوانين المعمول بها وتعليمات الوزارة في هذا الصدد.