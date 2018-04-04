تفاصيل.. دمج 4 مدارس في مكة وتهديد 1000 طالب بالجرب

نايف السالم(صدى):

دمجت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة 4 مدارس ابتدائية حكومية في مبنى قديم لكلية المعلمين الواقع بحي العزيزية تحت مظلة إدارة وقائد واحد.

وعندما قامت إدارة التعليم بالمنطقة ، بدمج هذه المدارس مع بعضها في مبنى واحد رفضت الاستجابة لنداءات وشكاوى أولياء أمور الطلاب من خطورة هذا الدمج الذي قد يوفر بيئة تعليمية غير صحية وتزيد من احتمالية الإصابة بأمراض معدية كمرض الجرب.

وأوضحت إن هذه المدارس تم دمجها في مبنى كلية المعلمين بالعزيزية وهو مبنى قديم ومتهالك وغير مهيأ من الأساس للتدارس فيه، وكانت هذه المدارس في مبان مستأجرة تقع في أماكن مختلفة بحي العزيزية.

وبينت أن داء الجرب المعدي يأتي بالدرجة الأولى نتيجة تزاحم الطلاب في قسم واحد مع قلة الاهتمام بالنظافة الجسمانية وعدم تتبع الحالة الصحية له من قبل المنشأة التعليمية والولدين، ما يؤثرا سلبا على زملائه بالقسم، عن طريق انتقال العدوى من طالب لآخر بطريقة سريعة و بطرق مختلفة، الأمر الذي يهدد طلاب هذه المدارس الأربعة بعد دمجها مع بعضا في مدرسة واحدة.