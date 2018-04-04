توقيع اتفاقية تعاون بين مرور الرياض وعدد من الجهات الصحية

حمود العنزي (صدى):

قامت إدارة مرور الرياض بتوقيع اتفاقية تعاون مع القطاعات الصحية بالمنطقة، ممثلة في المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة ومدينة الملك سعود الطبية ومستشفى سند الأهلي.

وأكد مرور الرياض أن الاتفاقية تحت مسمى “خذ بيدي لسلامتي”، وتهدف لرفع مستوى السلامة المرورية، من خلال تنفيذ برامج توعوية لمرتكبي المخالفات المرورية المؤثرة على السلامة العامة.

ووقعت الاتفاقية تحت رعاية أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.