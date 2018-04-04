اليوم.. ديربي الغضب يندلع بين ميلان وإنتر بالدوري الإيطالي

ماجد محمد(صدى):

يحبس المتابعون للدوري الإيطالي أنفاسهم اليوم خلال مباراة فريق ميلان وفريق إنتر ، على ملعب “سان سيرو”، فى الجولة الـ27 من الدوري الإيطالى، والتي تقام فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، والتي يطلق عليها “ديربي الغضب”.

ورغم المنافسة على لقب الدورى الإيطالى بين يوفنتوس ونابولى، إلا أن ميلان الذى يحتل المركز السادس فى ترتيب الكالتشيو ما زال يتمسك بأمله الأخير فى الصعود لأحد المركزين الثالث أو الرابع للحصول على بطاقة المشاركة بدورى أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتُعد مباراة اليوم هى الأمل الأخير لأصحاب الأرض، في التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث إنه يحتل المركز السادس فى الدوري الإيطالي برصيد 50 نقطة متأخرًا بـ 8 نقاط عن انتر ميلان الذى يحتل المركز الرابع فى ترتيب الكالتشيو، وهو أخر المراكز المؤهلة للتشامبيونزليج، ولم يتبق على نهاية الموسم سوى 9 مباريات فقط.

فى المقابل سيدخل الإنتر اللقاء وهو منتشيًا، بعد أن فاز في آخر مباراتين بنتيجتين كبيرتين، كان الانتصار الأول على سامبدوريا بخماسيةٍ نظيفة، أما الثاني فكان على فيرونا بثلاثيةٍ نظيفة.