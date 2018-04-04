مسنان يقيمان زفافهما في ” سوبر ماركت “

واشنطن(صدى):

قرر عروسان أمريكيان مُسنان إقامة حفل زواجهما في متجر ” سوبر ماركت ” ،الأمر الذي فاجأ جميع المتسوقين.

حيث فوجئ متسوقون حين سمعوا عبر مايكروفون المتجر : “على جميع المتسوقين الانتباه: هناك حفل زفاف في الممر 13″

وعقد الزوجان ” أن لاري سبيرينغ ” 69 عاما، و” بيكي سميث ” 61 عاما، قرانهما يوم الأحد الماضي.

وروت الزوجة ،إنها كانت تعمل في المتجر عندما جاءها سبيرينغ وأعطاها قطعة من الورق تحمل اسمه ورقم هاتفه، وقالت إنه كان من المناسب أن يتزوجا في الممر الذي التقيا فيه.