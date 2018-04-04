أخ يجهز على شقيقه بسبب قطعة ارض

تونس(صدى):

اهتزت ولاية بنزرت التونسية بسبب واقعة أليمة راح ضحيتها شاب على يد شقيقة الأكبر، إثر الخلاف على قطعة أرض.

وتفصيلا ،فإن هناك خلافات مستمرة بين الضحية والجاني بسبب نزاع حول الإرث المتمثل في قطعة أرض وهناك قضايا جارية في المحاكم بين الضحية والجاني من جهة وأبناء عمهم من جهة أخرى في خصوص اقتسام الارث، بحسب ” الصباح ” التونسية .

وتجدد الخلاف ليلة الجريمة، بين الضحية وهو شاب تجاوز الثلاثين من عمره ،وبين شقيقه الأكبر وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

وقد تطور الخلاف الى مشاجرة عمد خلالها الضحية الذي كان بحالة سكر إلى لكم شقيقه الذي استغل سكينا كان يخفيها بين طيات ثيابه وطعن بواسطتها شقيقه مما استوجب نقله إلى المستشفى حيث فارق الحياة.

وبإخطار النيابة في بنزرت فتح محضر بالواقعة وتم نقل جثة المتوفي لعرضها على الطب الشرعي كما تم على شقيقة بتهمة القتل العمد قد اعترف الجاني بجريمته وعبر عن ندمه وصدمته باعتبار أنه لم يكن يتصور أن الطعنة التي سددها لشقيقه ستتسبب في وفاته.