تزامنا مع انتشاره بمدارس مكة..مواصفات حشرة ” الجرب “
يتسبب في ظهور مرض الجرب الجلدي حشرة تتطفل على جلد الإنسان أسمها ” ساركوبتيس سكابياي ” أو ” العثة ” ، وهي طولها ثلث الملليمتر.
وأوضح أستاذ الطفيليات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هيثم بن أحمد زكائي، أن تلك الحشرة توجد في الحيوانات منها : القطط، الكلاب،الأغنام، الخيول.
وأشار إلى أنها تنتشر في العديد من مناطق العالم، ويمكن انتقالها من خلال الاتصال الجلدي المباشر كالمصافحة ،أو استخدام ملابس المصاب، وأدواته.
وأكد أن ” العثة ” تقوم بحفر قناة تحت جلد الإنسان ،وتضع بيضها بمعدل بيضتين إلى ثلاثة يوميا، إلى أن تموت بعد 30 يوما، وفقا للمدينة.
وبين زكائي أن 63% من الإصابات تكون في الجلد بين الأصابع والمعصم، ويمكن أن تظهر في الكاحل وعلى الصدر، وتحت الإبط، وباقي مناطق الجسم.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين
ابو طيف[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجير أولادنا يارب من ها الحشرة
فيصل[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسترها
نهى[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحمي ولادنا يارب