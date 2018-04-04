تزامنا مع انتشاره بمدارس مكة..مواصفات حشرة ” الجرب “

نايف السالم(صدى):

يتسبب في ظهور مرض الجرب الجلدي حشرة تتطفل على جلد الإنسان أسمها ” ساركوبتيس سكابياي ” أو ” العثة ” ، وهي طولها ثلث الملليمتر.

وأوضح أستاذ الطفيليات بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور هيثم بن أحمد زكائي، أن تلك الحشرة توجد في الحيوانات منها : القطط، الكلاب،الأغنام، الخيول.

وأشار إلى أنها تنتشر في العديد من مناطق العالم، ويمكن انتقالها من خلال الاتصال الجلدي المباشر كالمصافحة ،أو استخدام ملابس المصاب، وأدواته.

وأكد أن ” العثة ” تقوم بحفر قناة تحت جلد الإنسان ،وتضع بيضها بمعدل بيضتين إلى ثلاثة يوميا، إلى أن تموت بعد 30 يوما، وفقا للمدينة.

وبين زكائي أن 63% من الإصابات تكون في الجلد بين الأصابع والمعصم، ويمكن أن تظهر في الكاحل وعلى الصدر، وتحت الإبط، وباقي مناطق الجسم.

إقرأ أيضًا: