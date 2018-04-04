فرنسا توجه صفعة قوية للملحقية الثقافية القطرية

عبدالسلام القزيز(صدى):

وتتوالى الصفعات التي يتلقاها التنظيم القطري يوما بعد يوم، ففي انتفاضة إعلامية فرنسية ضد الجرائم القطرية، رفضت قنوات فرنسية تغطية فعاليات سفارة الدوحة بباريس، متهمين السفارة ببث الكراهية والإساءة للدول الصديقة.

ورفض صحفيون فرنسيون دعوة السفارة القطرية بباريس لتغطية ندوة حضرتها الشيخة موزة وألقت خلالها كلمة لتبرير جرائم تنظيم الحمدين.

ويقول بقناة فرانس برس : ” تجاهلنا دعوة من الملحقية الثقافية للسفارة القطرية فهي منبر للأكاذيب ضد الدول الأخرى، وتنظم فعاليات تبث الحقد والكراهية بين الشعوب “.

بينما أكد صحفي بقناة ” ال بي سي ” أن فعاليات السفارة القطرية تعارض ميثاق العمل الإعلامي الفرنسي، فهي بؤرة داعمة للإرهاب والمتطرفين، تستأجر صحفيين فرنسيين للترويج لسياستها التحريضية.