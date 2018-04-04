إنقاذ عجوز من الموت بإعجوبة

علي القحطاني (صدى):

أنقذت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلة في جراحة الأوعية الدموية، مريضا ستينيا من الوفاة، بعد تعرضه لحالة تمزق في الشريان الأبهر البطني.

وكان المريض يعاني آلاما شديدة، وأنه بعد الفحص السريري والإجراءات التشخيصية أظهرت حالة تمزق في الشريان الأبهر البطني تحت الشرايين الكلوية، وفي مثل هذه الحالات تكون نسبة الوفاة نحو 80%، مشيرة إلى أن فريقا طبيا متخصصا بقيادة استشاري ورئيس قسم الأوعية الدموية الدكتور عصام عثمان، أجرى عملية فتح ناصف البطن، وتمت السيطرة على الأبهر النازف، ثم تعويض الجزء المتمزق بوصلة اصطناعية أنبوبية.

وأكدت المدينة أن الجراحة تكللت بالنجاح، وخرج المريض من المستشفى بحالة صحية جيدة.

وأوضحت المدينة أن حالات التوسع الأبهر وحدوث دم أبهرية تصيب المرضى الذين يعانون ارتفاع الضغط الشرياني والمدخنين، خاصة الرجال في عمر الستين.