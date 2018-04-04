قصة طفل قضى 12 ساعة تحت الأرض إثر سقوطه في بالوعة

واشنطن(صدى):

نجح عمال الإنقاذ في انتشال طفلا سقط في بالوعة صرف صحي في لوس أنجلوس عمقها 8 أمتار ، بعدما قضى 12 ساعة تحت الأرض.

وسقط الطفل في البالوعة بينما كان يلعب مع صديقه فوق ألواح خشبية تغطي بالوعات مجاري في حديقة ” لوس أنجلوس بارك “، ولسوء حظه تحطمت الألواح كاشفة عن فتحة تقود إلى شبكة الصرف.

وأبلغ صديق الطفل عائلته، ليتصلوا بالسلطات لتبدأ عملية بحث معقدة وسط شبكة صرف صحي عملاقة، استخدمت فيها كاميرات عائمة ألقيت داخل الأنابيب.

وبعد انتشال الطفل من البالوعة تلقى الإسعافات الأولية، بما في ذلك إخراج السوائل التي شربها وتنظيف عينيه وأنفه بالمحاليل المعقمة.