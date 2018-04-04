مختصون: ” السوشيال ميديا ” سبب زيادة معدلات الطلاق والخيانة

متابعات(صدى):

أعلنت محاكم الأسرة في مصر ،استقبالها مايقارب الـ2000 دعوى خلع من الزوجات بسبب موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، في أقل من 3 أشهر.

ومن جانبه أكد مختصون في قضايا الأسرة أن مواقع التواصل الاجتماعي من أهم مسببات التدمير الأسري على مستوى العالم العربي.

وأرجعوا سبب زيادة معدلات الخيانة ،والعزلة، والتفكك الأسري، والطلاق، والخلع ، إلى مواقع التواصل الاجتماعي.