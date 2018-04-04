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مختصون: ” السوشيال ميديا ” سبب زيادة معدلات الطلاق والخيانة

مختصون: ” السوشيال ميديا ” سبب زيادة معدلات الطلاق والخيانة
متابعات(صدى):

أعلنت محاكم الأسرة في مصر ،استقبالها مايقارب الـ2000 دعوى خلع من الزوجات بسبب موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، في أقل من 3 أشهر.

ومن جانبه أكد مختصون في قضايا الأسرة أن مواقع التواصل الاجتماعي من أهم مسببات التدمير الأسري على مستوى العالم العربي.

وأرجعوا سبب زيادة معدلات الخيانة ،والعزلة، والتفكك الأسري، والطلاق، والخلع ، إلى مواقع التواصل الاجتماعي.

 


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8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

والله حقيقة وملموسة

[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يكفينا شرها

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

الخيانة صارت موضة ها الايام

[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 1 ساعة

موضه نهايتها خراب ونار جهنم

[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يجيرنا من الخاينين

[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 59 دقيقة

آمين

[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 59 دقيقة

آمين

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