مختصون: ” السوشيال ميديا ” سبب زيادة معدلات الطلاق والخيانة
أعلنت محاكم الأسرة في مصر ،استقبالها مايقارب الـ2000 دعوى خلع من الزوجات بسبب موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” ، في أقل من 3 أشهر.
ومن جانبه أكد مختصون في قضايا الأسرة أن مواقع التواصل الاجتماعي من أهم مسببات التدمير الأسري على مستوى العالم العربي.
وأرجعوا سبب زيادة معدلات الخيانة ،والعزلة، والتفكك الأسري، والطلاق، والخلع ، إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
الجوهرة[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
والله حقيقة وملموسة
alfahd42[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يكفينا شرها
نهى[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
الخيانة صارت موضة ها الايام
alfahd42[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 1 ساعة
موضه نهايتها خراب ونار جهنم
فيصل[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجيرنا من الخاينين
alfahd42[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 59 دقيقة
آمين
alfahd42[ عدد التعليقات: 15637 ] نشر منذ 59 دقيقة
آمين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 8225 ] نشر منذ 54 دقيقة
صحيح الله لايبلانا😊