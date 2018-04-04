بالصور..إصابات مروعة لأفيال حاولت الهرب بطريق سريع

مدريد(صدى):

في واقعة مأساوية ،هربت 5 فيلة من سيارة سيرك بعد إنقلابها ، مما تسبب في إغلاق طريق سريع، ومصرع فيل متأثراً بجراح أصيب بها عند انقلاب الشاحنة ، كما أصيب فيلان آخران.

واستخدمت الشرطة رافعة خاصة لإبعاد الفيلة المصابة عن الطريق السريع، ولم يتعرض سائق الشاحنة التابعة للسيرك والتي كانت تقل الفيلة لأية إصابات.

وقال مدير إدارة المرور التابعة للحكومة ، إن الدلائل الأولية تشير إلى أن الشاحنة انقلبت أثناء محاولتها تخطي عربة أخرى.