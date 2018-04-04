كيفين بروين يختار محمد صلاح كأفضل لاعب في إنجلترا

ماجد محمد(صدى):

اختار كيفين دي بروين لاعب مانشستر سيتى الإنجليزي، النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول، للفوز بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا هذا الموسم، على الرغم من المنافسة التي تجمع بين الثنائى على حصد تلك الجائزة.

وقال كيفين دى بروين فى تصريحات لوسائل الإعلام الإنجليزية، “محمد صلاح قدم مستويات رائعة هذا الموسم مثل دافيد سيلفا وهارى كين، وبما إن اللوائح تمنعنى من التصويت لدافيد سليفا لتواجدنا فى نفس الفريق، فصوتى بالتأكيد سيذهب إلى محمد صلاح”.

وأضاف لاعب مانشستر سيتى، “لا يمكننى إختيار لاعب أخر بالنظر إلى ما قدمه محمد صلاح هذا الموسم من مستويات رائعة”.