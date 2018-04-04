تفاصيل قصة أمريكي قضى 35 عاما في المملكة لايرغب في تركها

علي العنزي(صدى):

قضى المهندس الأمريكي المسلم عثمان لولن، 35 عاما من عمره في المملكة، وهو يعمل مستشارا في الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية.

وحرص لولن، على ارتداء الزي الرسمي السعودي، ليعكس ارتباطه بالثقافة السعودية، وذلك خلال حضوره إلى منصة المتحدثين في رابع جلسات ملتقى السفر والاستثمار السياحي.

وأكد أنه لم يعد يرى أو يتخيل نفسه في مكانٍ آخر غير هذه البلاد الطاهرة، قبلة المسلمين وأرض الحرمين الشريفين والبقاع المقدسة، مشدداً على ضرورة الاستفادة من تلك المقومات التي من شأنها الإسهام في تطوير أنماط السياحة في المملكة، في ظل التنوع البيئي والجغرافي في المناطق السعودية.

ويقول لولن : ” قضيت أكثر من نصف حياتي في السعودية، وشاهدت الكثير من المواقع البيئية النادرة التي تمثل العلاقة التي تربط السياحة بالبيئة، أو بمعنى آخر كيف يتم توظيف البيئة من حولنا لكي تمثل نمطاً من أنماط السياحة التي يلجأ إليها المواطن والسائح للاستمتاع بكل شيء طبيعي يوجد من حولنا، وهذه أحد وسائل تسهيل الاتصال بين الإنسان والطبيعة، إلى جانب الانتعاش الاقتصادي “.