متحديا المخاطر..مبتعث يقطع 100 كيلومترا مشيا برسالة ” السعودية بلد السلام “

حمود العنزي (صدى):

متحديا الصعاب والمخاطر، قرر أحد الطلبة المبتعثين في أيرلندا بقطع مسافة 100 كيلومترا، سيرا على الأقدام حاملاً معه رسالة ” السعودية بلد السلام ” .

وقال المبتعث خالد الشمراني : أتممت ولله الحمد المشي من داندوالك السنتر إلى دبلن السنتر، يوم الأحد الماضي 01/ 04/ 2018 وكانت المسافة المقطوعة كانت تقريبًا 100Km “.

وأوضح أنه لم يجد صعوبة في القيام بتلك الخطوة بحكم خبرته في مجال المشي على المسافات، مؤكدا أن هدفه من تلك المبادرة توصيل رسالة وهي أن السعودية بلد السلام ،وتقديم جزيل الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ، لما يحظى به أبناؤهم المبتعثون والمبتعثات من اهتمام.