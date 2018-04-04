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  3. بعد هدف رونالدو التاريخي.. محمد هنيدي: ” وده يتعمل معاه إيه “

بعد هدف رونالدو التاريخي.. محمد هنيدي: ” وده يتعمل معاه إيه “

بعد هدف رونالدو التاريخي.. محمد هنيدي: ” وده يتعمل معاه إيه “
أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان المصري محمد هنيدي، على فوز فريق ريال مدريد، على نظيره يوفنتوس، بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر هنيدي عبر ” تويتر ” صورة له من مشهد المصارعة في فيلمه ” فول الصين العظيم ” ،متسائلا : ” وده يتعمل معاه إيه؟ ” في استفهام عن كيفية هزيمة الدون.

يذكر أن رونالدو سجل هدفا في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة رائعة من إيسكو، ليضع رونالدو الكرة داخل شباك يوفنتوس.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 45 دقيقة

ما في متلك,,,, الله ع المتعة

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 42 دقيقة

ماذا فعل ها الحريف ,, حتى يهتف المنافس باسمه

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة

مباراة في قمتة الروعة ممتازة

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