بعد هدف رونالدو التاريخي.. محمد هنيدي: ” وده يتعمل معاه إيه “

أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان المصري محمد هنيدي، على فوز فريق ريال مدريد، على نظيره يوفنتوس، بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر هنيدي عبر ” تويتر ” صورة له من مشهد المصارعة في فيلمه ” فول الصين العظيم ” ،متسائلا : ” وده يتعمل معاه إيه؟ ” في استفهام عن كيفية هزيمة الدون.

يذكر أن رونالدو سجل هدفا في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة رائعة من إيسكو، ليضع رونالدو الكرة داخل شباك يوفنتوس.