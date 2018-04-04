بعد هدف رونالدو التاريخي.. محمد هنيدي: ” وده يتعمل معاه إيه “
علق الفنان المصري محمد هنيدي، على فوز فريق ريال مدريد، على نظيره يوفنتوس، بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ونشر هنيدي عبر ” تويتر ” صورة له من مشهد المصارعة في فيلمه ” فول الصين العظيم ” ،متسائلا : ” وده يتعمل معاه إيه؟ ” في استفهام عن كيفية هزيمة الدون.
يذكر أن رونالدو سجل هدفا في الدقيقة الثالثة، بعد تمريرة رائعة من إيسكو، ليضع رونالدو الكرة داخل شباك يوفنتوس.
فيصل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 45 دقيقة
ما في متلك,,,, الله ع المتعة
فهد[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 42 دقيقة
ماذا فعل ها الحريف ,, حتى يهتف المنافس باسمه
ناصر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 39 دقيقة
مباراة في قمتة الروعة ممتازة