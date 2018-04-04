بالفيديو.. لحظة تسلم مواطنين لوحداتهم السكنية

حمود العنزي (صدى):

كشفت صور ومقاطع فيديو عن لحظة تسلم عدد من المواطنين في محافظات مختلفة بالمملكة، وحداتهم السكنية من وزارة الإسكان ضمن برنامج “سكني”، إضافة لتسلمهم هدية مقدمة من الوزارة.

وعبّر مواطنون من محافظات القنفذة وبيش ورماح وثادق عن فرحتهم بعد تسلمهم وحداتهم السكنية من نوع فلل، وقدموا شكرهم لوزارة الإسكان ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.