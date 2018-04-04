بالفيديو.. لحظة تسلم مواطنين لوحداتهم السكنية
كشفت صور ومقاطع فيديو عن لحظة تسلم عدد من المواطنين في محافظات مختلفة بالمملكة، وحداتهم السكنية من وزارة الإسكان ضمن برنامج “سكني”، إضافة لتسلمهم هدية مقدمة من الوزارة.
وعبّر مواطنون من محافظات القنفذة وبيش ورماح وثادق عن فرحتهم بعد تسلمهم وحداتهم السكنية من نوع فلل، وقدموا شكرهم لوزارة الإسكان ولخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
خلود[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
مبروكين عليهم ان شاء الله
فهد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
مجهود رائع
ناصر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسعدكم ويوفقكم يارب