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  • نشر : منذ 31 دقيقة
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  • حوادث

بالفيديو..لحظة اقتحام سيارة يقودها ” طفل ” لمتجر شهير

بالفيديو..لحظة اقتحام سيارة يقودها ” طفل ” لمتجر شهير
تركي السالم(صدى):

اقتحمت سيارة من نوع ” جيب لاندكروزر ” أحد المتاجر النسائية الشهيرة بمدينة جازان، مما تسبب في تضرر محتويات المتجر، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر مطلعة أن المتسبب في الحادث هو طفل تُرِك وحيداً في السيارة وهي في وضع التشغيل ولم ينتج عن الحادث أي أضرار بشرية.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 22 دقيقة

كيف بيتركوا طفل هيك بالسيارة ما في عقل

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 21 دقيقة

والله الواحد محتار يضحك ولا يعصب

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 18 دقيقة

الحمد لله إن ما في اصابات

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