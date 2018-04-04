بالفيديو..لحظة اقتحام سيارة يقودها ” طفل ” لمتجر شهير

تركي السالم(صدى):

اقتحمت سيارة من نوع ” جيب لاندكروزر ” أحد المتاجر النسائية الشهيرة بمدينة جازان، مما تسبب في تضرر محتويات المتجر، دون وقوع إصابات.

وأفادت مصادر مطلعة أن المتسبب في الحادث هو طفل تُرِك وحيداً في السيارة وهي في وضع التشغيل ولم ينتج عن الحادث أي أضرار بشرية.

ذكر مصدر لـ #جازان_الآن بأن المتسبب في حادث اقتحام سيارة لأحد المتاجر الشهيرة بمدينة #جازان هو طفل تُرِك وحيداً في السيارة وهي في وضع التشغيل ولم ينتج عن الحادث أي أضرار بشرية ولله الحمد . pic.twitter.com/7HRMFOEJeF — جازان الان 🇸🇦 (@now_Jazan) ٣ أبريل، ٢٠١٨



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