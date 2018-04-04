مزحة تتحول لجريمة قتل

واشنطن(صدى):

يستمر سيناريو الحوادث والإصابات الخطرة ،على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، وذلك بعد واقعة جديدة أطلقت فيها سيدة أمريكية الرصاص على رأس صديقها بـ ” الخطًا ” أثناء بث مباشر.

وبعد ظهور السيدة في مقطع فيديو مباشر على فيس بوك ، تطلق الرصاص على رأس صديقها ، ألقت الشرطة القبض عليها، بينما تم نقل الضحية البالغ من العمر 26 عاما ،للمستشفى يرقد في غرفة العناية المركزة لخطورة حالته.

والضحية أب لطفلين، أصيب نتيجة ” مزحة ” تحولت لكارثة عندما كانت تمسك السيدة بالمسدس لتلهو به، وانطلقت رصاصة بالخطأ استقرت فى رأس الأب الشاب وسط صدمة الجميع.

وما زالت السيدة رهن التحقيقات، ولم تفصح السلطات عن مدى استجابة حالة الشاب المصاب.