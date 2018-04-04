بالفيديو.. جرف عدد من الأغنام بفعل السيول في الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

جرفت سيول قوية أمس الثلاثاء في وديان وشعاب محافظة الطائف والقرى التابعة لها، بعد هطول أمطار غزيرة، عددا من الأغنام في طريق محافظة السيل الكبير شمال الطائف.

وكشفت مقاطع الفيديو الأغنام وهي تحاول التشبث باليابسة على جانبي الطريق، فيما يجرف السيل الكبير أغناماً أخرى وقد استسلمت للتيار.