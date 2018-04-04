  • الأربعاء 4

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. جرف عدد من الأغنام بفعل السيول في الطائف

بالفيديو.. جرف عدد من الأغنام بفعل السيول في الطائف

بالفيديو.. جرف عدد من الأغنام بفعل السيول في الطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

جرفت سيول قوية أمس الثلاثاء في وديان وشعاب محافظة الطائف والقرى التابعة لها، بعد هطول أمطار غزيرة، عددا من الأغنام في طريق محافظة السيل الكبير شمال الطائف.

وكشفت مقاطع الفيديو الأغنام وهي تحاول التشبث باليابسة على جانبي الطريق، فيما يجرف السيل الكبير أغناماً أخرى وقد استسلمت للتيار.

 

 


الوسوم:, ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

لا حول ول قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 59 دقيقة

يا حرام عليهم والله حزنت كتير على الغنم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 57 دقيقة

ياريت لو كان في حدا ينقذهم بس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *