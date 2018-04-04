بالفيديو..أمل العوضي تكشف عن عمرها الحقيقي
شاركت الفنانة الكويتية أمل العوضي، متابعيها بموقع ” أنستقرام ” جزء من حفل يوم ميلادها، وظهرت في إطلالة بملابس كاجوال.
ووجهت العوضي الشكر لكل من عايدها قائلة : ” شكراً لكل اللي عايدني بعيد ميلادي الـ29 ، شكرًا من القلب على أمانيكم الجميلة الله لا يحرمني من مشاعركم المحبة “.
ناصر[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
والله العمر ع الصورة بعطيك 21 سنة
نهى[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة
عمليات التجميل ما خلت شئ للعمر صار مجرد رقم
فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يحميك ويسعدك لسة بشبابك
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4137 ] نشر منذ 1 ساعة
مستحيييللل ههههههههههههه عمرها اكبر من٢٩ 😂
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9403 ] نشر منذ 1 ساعة
قلطــــه مطبعـــــيه قصــــدهــا ٤٩.🤔🙄.
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4137 ] نشر منذ 1 ساعة
ايش قلطه؟!😨
abdul[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 19 دقيقة
ههههههه… علي الطريقة الامركانية. كل امراة عندنا عمرها اما ١٩ أو ٢٩ أو ٣٩ أو ٤٩ ….. وهكذا دواليك الي ٧٩ .