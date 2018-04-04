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بالفيديو..أمل العوضي تكشف عن عمرها الحقيقي

بالفيديو..أمل العوضي تكشف عن عمرها الحقيقي
نورة الشهري (صدى):

شاركت الفنانة الكويتية أمل العوضي، متابعيها بموقع ” أنستقرام ” جزء من حفل يوم ميلادها، وظهرت في إطلالة بملابس كاجوال.

ووجهت العوضي الشكر لكل من عايدها قائلة : ” شكراً لكل اللي عايدني بعيد ميلادي الـ29 ، شكرًا من القلب على أمانيكم الجميلة الله لا يحرمني من مشاعركم المحبة “.

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة

والله العمر ع الصورة بعطيك 21 سنة

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 1 ساعة

عمليات التجميل ما خلت شئ للعمر صار مجرد رقم

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يحميك ويسعدك لسة بشبابك

[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 19 دقيقة

ههههههه… علي الطريقة الامركانية. كل امراة عندنا عمرها اما ١٩ أو ٢٩ أو ٣٩ أو ٤٩ ….. وهكذا دواليك الي ٧٩ .

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