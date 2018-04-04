بالفيديو..أمل العوضي تكشف عن عمرها الحقيقي

نورة الشهري (صدى):

شاركت الفنانة الكويتية أمل العوضي، متابعيها بموقع ” أنستقرام ” جزء من حفل يوم ميلادها، وظهرت في إطلالة بملابس كاجوال.

ووجهت العوضي الشكر لكل من عايدها قائلة : ” شكراً لكل اللي عايدني بعيد ميلادي الـ29 ، شكرًا من القلب على أمانيكم الجميلة الله لا يحرمني من مشاعركم المحبة “.