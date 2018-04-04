بيان بكميات الأمطار على أنحاء المملكة ومنسوب المياه بالسدود

علي القحطاني (صدى):

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة نشرة عن كميات الأمطار التي هطلت على بعض مناطق المملكة , ومنسوب المياه في بعض السدود خلال الفترة من 16- 17/ 7 /1439هـ ، حسب التقارير الواردة من محطات الأرصاد المناخية التابعة للوزارة والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة :

وفيما يلي بيان بكميات الأمطار في بعض المناطق :

أولا: كمية الأمطار :

منطقة الرياض :

مزارع خروب / شقراء 30. ملم

منطقة القصيم :

مطار القصيم 2.00ملم

قبه/ اليه 2.00 ملم

الفواره2.00 ملم

عنيزه2.20 ملم

محطة التجارب40. ملم

الرس1.00 ملم

دخنه1.00 ملم

المذنب1.00 ملم

البكيريه1.20 ملم

البدائع1.40 ملم

الاسياح7.50 ملم

رياض الخبراء0.50 ملم

الشماسيه2.00 ملم

عقله الصقور2.70 ملم

بريده2.00 ملم

شري6.00 ملم

منطقة عسير :

طريب1.00 ملم

منطقة حائل :

حي السلام بحائل4.00 ملم

منتزه مشار3.50 ملم

بقعاء3.00 ملم

مطار حائل1.00 ملم

العظيم4.00 ملم

سميراء6.00 ملم

ثانيا : منسوب السدود :

منطقة الرياض

الحائر2.50 متر

نمار2.50 متر

الحريق2.90 متر

حوطة بني تميم3.00 متر

لبن1.30 متر

البوضة3.40 متر

الحلوه2.90 متر

الفحيحيل1.20 متر

الخروعيه4.00 متر

الارطاويه2.00 متر

الجزر1.00 متر

وراط0.80 متر

المشقر0.80 متر

منطقة جازان :

بيش40.26 متر

جازان9.25 متر

ضمد0.00 متر

وساع13.00 متر

مفوره13.00 متر

وعال14.00 متر

منطقة الباحة :

العقيق18.35 متر

ثراد13.70 متر

الجحافين1.00 متر

الخالة6.80 متر

الضحيان3.00 متر

الطلقيه8.00 متر

ماطوه4.80 متر

الملد (فوب)3.00 متر

زقط4.00 متر

بيده10.00 متر

الهيجه4.00 متر

الحبيس0.50 متر

الصدر7.10 متر

العفارة0.80 متر

الرتق2.80 متر

الجنابين19.25 متر

الاجاعده0.70 متر

ظرك0.00 متر

الاحسبه13.85 متر

ام الرجلين1.00 متر

الحليه0.70 متر

منطقة جازان :

بيش40.26 متر

جازان9.25 متر

ضمد0.00 متر

وساع13.00 متر

مفوره13.00 متر

وعال14.00 متر

منطقة الباحة :

العقيق18.35 متر

ثراد13.70 متر

الجحافين1.00 متر

الخالة6.80 متر

الضحيان3.00 متر

الطلقيه8.00 متر

ماطوه4.80 متر

الملد (فوب)3.00 متر

زقط4.00 متر

بيده10.00 متر

الهيجه4.00 متر

الحبيس0.50 متر

الصدر7.10 متر

العفارة0.80 متر

الرتق2.80 متر

الجنابين19.25 متر

الاجاعده0.70 متر

ظرك0.00 متر

الاحسبه13.85 متر

ام الرجلين1.00 متر

الحليه0.70 متر