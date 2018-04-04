ولي العهد يلتقي عمدة لوس أنجلوس

عادل الحربي(صدى):

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مقر إقامته في لوس انجلوس اليوم، عمدة لوس انجلوس السيد إيريك جارسيتي .

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون الاقتصادي ضمن رؤية 2030.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الوفد الرسمي لسمو ولي العهد .