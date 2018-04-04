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عطل في مركبة فتاة على الطريق يقلق المواطنات

عطل في مركبة فتاة على الطريق يقلق المواطنات
أميرة خالد(صدى):

صورة لفتاة تصلح مركباتها بجانب احدى الطرقات السريع في صورة لم تخلوا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من التندر بها وذلك على قيادة السيدات للمركبات الخاصة؛ كون والتجربة الأولى في المملكة تبدأ في شوال المقبل.

حيث يشتد خلال الآونة الأخيرة بث بعض الصور ومقاطع الفيديو لسيدات تعرضت مركباتهن للأعطال فنية؛ تأتي من قبل نشطاء يختلف توجاتهم مابين مؤيد ومعارض ولكن ذهب البعض إلى اسداء بعض النصائح للفتيات فيما لوحدث معها أي مكروه في كيفية تجاوزه.


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15 تعليق

[ عدد التعليقات: 80 ] نشر منذ 3 ساعات

اصبحوا يقارنون نفسهم بالرجال في كل شي

[ عدد التعليقات: 25 ] نشر منذ 3 ساعات

نستطيع ان نعمل كل شي

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 2 ساعتين

ايش يعني والله ما فيها مشكلة

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما في ولا رجل ساعدها ليش ؟ اين ذهبوا الرجال في هذا الزمن !!

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله بنقدر على كل شئ

[ عدد التعليقات: 9403 ] نشر منذ 2 ساعتين

.
لا تقــلــقن ولاتحاَتَــن الطــــرقات الســـــريعه مليــــانـه خِــــرفان .🐑🐑🐑.

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله ابي اروح اساعدها وين العنوان ههههههههه

[ عدد التعليقات: 2427 ] نشر منذ 2 ساعتين

اممممم عن نفسي بتركها في مكانها وارد البيت 😉

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا لو مكانها كنت خفت ورحلت

[ عدد التعليقات: 9403 ] نشر منذ 2 ساعتين

نــدري يا نهى تِقـــدرن علـــى كِـل شـــي .. مَيـــقدر علـى إبليـــس إلا رَبــــــه .😁.

[ عدد التعليقات: 355 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياحظ البنت اللي يتعطل موترها

كل الناس بتقدم لها خدمات

[ عدد التعليقات: 16511 ] نشر منذ 2 ساعتين

لازم يكون عندها معلومات عن كل شيء قبل ما تسوق 😉

[ عدد التعليقات: 1034 ] نشر منذ 48 دقيقة

لا تخافنّ ولا تحزننّ، زوجتي تسوق من ٢٠ سنة ولا حصل شيئ كذالك بناتي. ولاكن هناك خطوات علي المراة ان تتخذها قبل الخروج من المنزل بعربتها.
1 لا تخرج الا ومعها الموبايل والبطارية متروسة فول.
2 ان لا تبعد من المنزل عن ٨٠ كلم نهارا، و٥٠ كلم بعد الغروب ويستحسن برفقة زميلة او اخت او احدي القريبات.
3 ان لايتعدي عمر مركبتها عن ٥ سنوات و/او عن ٦٠ الف كيلو متر استخدام.
4 ان تتاكد من وجود عدة بسيطة كمفك وزرادية وكفرات جيدة مع وجود احتياطي سليم.
5 اذا كان يسمح بحمل مسدس ان تاخذ دورة تدريبية لكيفية استخدام المسدس وحمل واحد معها في الحقيبة، والا بعض انواع رذات الفلفل او سوط كهربائي يشحن من المنزل ، وايضا بعض التمارين مرشال آرتس مثل الجودو والكاراتيه.
للمعلومية العطل المفاجئ في الطرقات لا تحصل الا مرة او مرتين في السنة. المشكلة ان بعض السائقين لا يلتزمون بالصيانة الدورية ولا بالضغط الهوائي في الاطارات وهذا سبب تكرار الاعطال.
الي الامام يا المراة السعودية وخذي موقعك في الاستقلالية وعدم الاعتماد في السائق الغريب وغير محرمك. وان شاء الله مايصير الا كل خير.

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