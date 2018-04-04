عطل في مركبة فتاة على الطريق يقلق المواطنات

أميرة خالد(صدى):

صورة لفتاة تصلح مركباتها بجانب احدى الطرقات السريع في صورة لم تخلوا وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة من التندر بها وذلك على قيادة السيدات للمركبات الخاصة؛ كون والتجربة الأولى في المملكة تبدأ في شوال المقبل.

حيث يشتد خلال الآونة الأخيرة بث بعض الصور ومقاطع الفيديو لسيدات تعرضت مركباتهن للأعطال فنية؛ تأتي من قبل نشطاء يختلف توجاتهم مابين مؤيد ومعارض ولكن ذهب البعض إلى اسداء بعض النصائح للفتيات فيما لوحدث معها أي مكروه في كيفية تجاوزه.